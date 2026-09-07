Rời Nga, hai đặc phái viên Mỹ đến Ukraine bằng tàu hỏa

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump - đã đến Kiev vào ngày 6/9 sau khi hoàn tất các cuộc thảo luận chuyên sâu với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. (Ảnh: Reuters)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của hai đặc phái viên tới thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Ông Rustem Umierov - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine - đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các nhà đàm phán Mỹ được đón tiếp tại một nhà ga ở Kiev.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã họp với nhóm đàm phán của nước này. “Chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Ukraine luôn giữ thái độ mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục như vậy”, ông viết trên Telegram. "Chúng tôi cam kết chấm dứt cuộc chiến. Hòa bình là điều cần thiết. Các đảm bảo an ninh là cần thiết. Một nền hòa bình xứng đáng sau chiến tranh là điều cần thiết. Các đề xuất của chúng tôi đã sẵn sàng”.

Tổng thống Ukraine chào đón hai đặc phái viên Mỹ. (Nguồn: Pravda)

Nga và Ukraine đã thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời trong 72 giờ nhân chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ. Việc tạm dừng tấn công bắt đầu từ nửa đêm 5/9 và sẽ kéo dài trong suốt dịp cuối tuần. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn chỉ áp dụng cho thủ đô của Nga và Ukraine.

Ông Witkoff và ông Kushner đã mở đầu chuỗi hoạt động ngoại giao dồn dập trong dịp cuối tuần bằng cuộc gặp kéo dài ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào chiều 5/9. Theo thông tin từ Điện Kremlin, sau cuộc đàm phán, hai đặc phái viên đã dùng bữa tối cùng nhà lãnh đạo Nga.

Ông Yuri Ushakov - Trợ lý Tổng thống Nga - sau đó đã mô tả các cuộc thảo luận là "hữu ích”, và cho biết các đại diện Mỹ đã "chuẩn bị rất nghiêm túc cho chuyến đi này". Ông tiết lộ, phái đoàn Mỹ bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và đưa ra "một loạt các đề xuất về những hướng đi khả thi để đạt được thỏa thuận".

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận, hai bên đã "thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho những bước tiếp theo, và các kế hoạch này sẽ được công bố trong những tuần tới".