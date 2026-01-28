HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, phi công kịp thời nhảy dù thoát nạn

PV |

Một máy bay quân sự thuộc Trung đoàn 940 rơi tại vùng núi phường Đông Hòa (Đắk Lắk).

Sáng 28/1, một máy bay quân sự gặp sự cố và rơi tại khu vực vùng núi thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Khói bốc lên tại khu vực máy bay rơi.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h40 cùng ngày.

Trước khi máy bay rơi, phi công đã kịp thời nhảy dù xuống khu vực phường Hòa Hiệp. Phi công bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc Trung đoàn 940.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi gặp sự cố, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay bay ra khỏi khu vực đông dân cư nhằm hạn chế thiệt hại.

Hiện trường vụ rơi máy bay, lực lượng chức năng đang tiếp cận.

Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách phạt nguội mới nhất trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168
Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, phi công kịp thời nhảy dù thoát nạn - Ảnh 3.Kỷ lục “không tưởng” ở đảo ngọc đẹp bậc nhất hành tinh: 750 đêm khai hỏa 380.000 quả pháo hoa

Riêng năm 2025, hòn đảo này đã đón 8,3 triệu lượt khách du lịch, vượt 18,1% so với kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại