Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, phi công kịp thời nhảy dù thoát nạn

Sáng 28/1, một máy bay quân sự gặp sự cố và rơi tại khu vực vùng núi thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Khói bốc lên tại khu vực máy bay rơi.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h40 cùng ngày.

Trước khi máy bay rơi, phi công đã kịp thời nhảy dù xuống khu vực phường Hòa Hiệp. Phi công bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc Trung đoàn 940.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi gặp sự cố, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay bay ra khỏi khu vực đông dân cư nhằm hạn chế thiệt hại.

Hiện trường vụ rơi máy bay, lực lượng chức năng đang tiếp cận.

Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.