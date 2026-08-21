Robot Trung Quốc nhảy cao 2 mét, chạy nhanh hơn Usain Bolt

Unitree giới thiệu robot hình người có thể nhảy cao 2 m và đạt tốc độ tối đa 12,66 m/giây.

Theo Business Insider , hãng robot Unitree của Trung Quốc giới thiệu mẫu robot hình người mới mang tên Superman, với tuyên bố rằng thiết bị này có khả năng chạy nhanh và nhảy cao hơn những vận động viên hàng đầu thế giới.

Robot Superman được phát triển chỉ trong ba tháng và có thể đạt tốc độ tối đa 12,66 m/giây, vượt qua kỷ lục 12,4 m/giây mà vận động viên Usain Bolt thiết lập trong cuộc thi 100m vào năm 2009. Nếu duy trì tốc độ này, Superman có thể hoàn thành quãng đường 100m chỉ trong khoảng 7,9 giây.

Ngoài khả năng chạy, Unitree cũng cho biết Superman có thể bật nhảy thẳng đứng cao 2m, vượt qua kỷ lục thế giới hiện tại về bật cao tại chỗ. Tuy nhiên, Business Insider cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố này của Unitree.

Màn ra mắt Superman diễn ra ngay trước đợt IPO được mong đợi của Unitree vào ngày 19/8. Ngành robot hình người nổi tiếng với những màn trình diễn ấn tượng, nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế do công nghệ AI chưa đủ phát triển để triển khai rộng rãi trong các nhà máy và ngành dịch vụ.

Với chiều dài chân 0,85m và dáng chạy có phần vụng về, Superman không thanh thoát như mẫu G1 chủ lực của Unitree, từng gây chú ý tại chương trình gala Tết Nguyên đán với các màn nhào lộn và biểu diễn kung fu. Tuy nhiên, sự ra đời của Superman cho thấy sự phát triển nhanh chóng của ngành robot tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Smart Analytics Global, Unitree đã xuất xưởng gần 6.000 robot hình người trong nửa đầu năm 2026. Công ty cung cấp nhiều dòng robot với thiết kế và mức giá khác nhau, từ robot G1 khoảng 13.500 USD (khoảng 353 triệu đồng) đến GD01 trị giá 650.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng) , một cỗ máy có khả năng phá tường và chuyển đổi thành phương tiện bốn chân.

Thị trường robot hình người hiện còn non trẻ và chủ yếu do Unitree cùng các đối thủ Trung Quốc chi phối, trong khi các mẫu robot hình người của Mỹ vẫn chưa đạt đến giai đoạn thương mại hóa đại trà.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley dự báo thị trường này có thể đạt giá trị 7.500 tỷ USD vào năm 2050. Tesla cũng đang phát triển robot hình người mang tên Optimus, dự kiến có giá khoảng 25.000 USD (khoảng 654 triệu đồng) và sẽ được sản xuất vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ muốn sở hữu Superman có thể sẽ phải thất vọng. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã công bố lệnh cấm đối với một số robot tiên tiến sản xuất ở nước ngoài, khiến các nhà sáng lập startup robot tại Mỹ lo ngại về khả năng cạnh tranh với Unitree và các đối thủ Trung Quốc.