Tôi đã ngừng mua củ sạc giá rẻ sau khi biết sự thật này: Bảo sao sạc "cứ chậm như rùa bò"

Nếu điện thoại của bạn có hỗ trợ PPS, rất có thể bạn đang vô tình sạc pin dưới mức công suất tối ưu mà không hề biết, chỉ vì những củ sạc giá rẻ không được trang bị giao thức này.

Sự chuẩn hóa của cổng kết nối USB-C trên các dòng điện thoại thông minh và thiết bị điện tử tiêu dùng có lẽ là cải tiến tuyệt vời nhất của công nghệ hiện đại. Mặc dù vậy, quy chuẩn này vẫn tồn tại những giới hạn nhất định. Không phải tất cả các củ sạc USB-C đều giống nhau, và một số nhà sản xuất thậm chí còn độc quyền giao thức sạc trên các thiết bị của họ, đòi hỏi người dùng phải sử dụng đúng bộ sạc và cáp kết nối riêng biệt.

USB-PD (USB Power Delivery) là một giao thức sạc nhanh phổ biến được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghệ. Tuy nhiên, nó còn có một biến thể mở rộng mang tên PPS (Programmable Power Supply) — một tính năng mà rất nhiều người từng không hề hay biết.

Nếu điện thoại của bạn có hỗ trợ PPS, rất có thể bạn đang vô tình sạc pin dưới mức công suất tối ưu mà không hề biết, chỉ vì những củ sạc giá rẻ không được trang bị giao thức này. Dưới đây là phân tích của cây bút Brady Snyder từ trang MakeUseOf.

Sạc chứng nhận PPS là gì?

Thông thường, giao thức USB-PD cung cấp các mức điện áp cố định: 5V, 9V, 15V hoặc 20V, tùy thuộc vào củ sạc và thiết bị của bạn. Nguyên lý hoạt động ở đây là USB-PD đưa ra các tùy chọn cố định, cho phép thiết bị chọn ra mức điện áp mà nó cần.

Trong khi đó, PPS lại khác biệt ở chỗ nó cho phép thiết bị linh hoạt điều chỉnh chính xác mức điện áp và dòng điện theo nhu cầu thực tế, thay vì phải chấp nhận các mức thiết lập sẵn.

Ảnh MakeUseOf

Pin điện thoại thông minh hiện đại thường xuyên điều chỉnh yêu cầu dòng điện theo thời gian: Chúng sẽ rút dòng điện cao trong giai đoạn đầu của chu kỳ sạc, sau đó giảm dần khi pin đầy nhằm giảm thiểu tích nhiệt và hạn chế nguy cơ chai pin.

Ví dụ, một chiếc điện thoại hỗ trợ PPS có thể sạc ở mức 5.5V hoặc 8V, tự động điều chỉnh điện áp theo thời gian thực tùy thuộc vào "sức khỏe" của pin ngay tại thời điểm đó. Nếu dùng một ví dụ so sánh đơn giản, sạc PPS giống như cơ chế của một chiếc xe số tự động, còn củ sạc USB-PD tiêu chuẩn lại giống như việc bạn phải sang số tay thủ công.

Liệu điện thoại của bạn có hỗ trợ PPS?

Hầu hết các dòng smartphone Android phân khúc cao cấp gần đây đều hỗ trợ chuẩn PPS — đặc biệt là những thiết bị chạy công nghệ Qualcomm Quick Charge 4 và 4+. Dòng Samsung Galaxy S từ thế hệ S20 trở đi, Google Pixel 6 trở lên, cũng như các dòng điện thoại Nothing là những minh chứng điển hình cho các thiết bị có tích hợp PPS.

Những mẫu máy mới như Samsung Galaxy S26 Ultra được trang bị dung lượng pin lớn hơn (khoảng 5.000mAh), trường hợp này sự chính xác về điện áp đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Việc sử dụng một củ sạc không hỗ trợ PPS sẽ sinh ra nhiều nhiệt lượng hơn, làm suy giảm dung lượng pin và buộc IC quản lý nguồn của điện thoại phải hoạt động quá tải.

Ảnh MakeUseOf

Dù vậy, nếu không chắc liệu chiếc điện thoại của mình có hỗ trợ PPS hay không, bạn luôn có thể tra cứu thông số kỹ thuật chính thức trên trang GSMArena và tìm kiếm từ khóa "PPS" để xác nhận. Ngoài ra, các cụm từ như USB-PD 3.0/3.1 trong bảng thông số cũng là dấu hiệu cho thấy máy có hỗ trợ giao thức này, bởi PPS bắt đầu được tích hợp kể từ chuẩn USB-PD 3.0.

Hãy chọn công nghệ GaN

Bạn sẽ cần một củ sạc ghi rõ hỗ trợ chuẩn PPS, chứ không đơn thuần chỉ là một củ sạc có giới hạn công suất Watt cao. Khác với củ sạc công suất cao thông thường, củ sạc PPS liên tục điều chỉnh mức điện áp trong suốt quá trình nạp điện. Bên cạnh đó, bạn vẫn cần trang bị một sợi cáp USB-C chất lượng tốt, đạt dòng tải tối thiểu từ 3A trở lên.

Nhân tiện tìm kiếm một bộ sạc mới, hãy chọn củ sạc GaN — dòng sản phẩm sử dụng chất bán dẫn Gallium Nitride thay cho silicon, mang lại hiệu suất sạc vượt trội hơn.

Dù USB-C đã trở thành giao thức sạc chuẩn hóa trên hầu hết các thiết bị hiện đại, nó vẫn có rất nhiều biến thể khác nhau. Ngay cả khi biết điện thoại của mình có hỗ trợ PPS, bạn vẫn có thể đang phải sạc chậm do chính củ sạc đang dùng trở thành "nút thắt cổ chai".

Vì các dòng smartphone cao cấp ngày nay không còn được tặng kèm củ sạc trong hộp, hầu hết người dùng đều ngại mua mới mà tiếp tục tận dụng lại những củ sạc USB-C lỗi thời, hoàn toàn không biết rằng chúng thiếu đi tốc độ sạc mà chiếc điện thoại mới đòi hỏi.