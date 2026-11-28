Một món phụ kiện công nghệ nhỏ nhắn mang hình dáng robot lông xù đang thu hút sự chú ý của giới yêu thích đồ chơi sưu tầm.

Thị trường đồ chơi sưu tầm lại xuất hiện một cái tên mới thu hút sự chú ý là Mirumi - chú robot nhỏ nhắn với ngoại hình đáng yêu, được thiết kế để trở thành món phụ kiện gắn trên túi xách.

Không đơn thuần là một món đồ trang trí, sản phẩm này còn có khả năng cử động và tương tác với âm thanh xung quanh.

Sự xuất hiện của Mirumi nhanh chóng khiến nhiều người liên tưởng đến Labubu, nhân vật đồ chơi từng tạo nên cơn sốt toàn cầu với trào lưu sưu tầm và gắn thú bông lên túi xách.

Thậm chí, Mirumi còn được một số người hâm mộ gọi là “Labubu thế hệ mới”, làm dấy lên sự chú ý về khả năng trở thành hiện tượng tiếp theo trên thị trường đồ chơi sưu tầm.

Mirumi là robot mini có thiết kế lông xù đáng yêu, được phát triển để trở thành phụ kiện trang trí túi xách

Món phụ kiện nhỏ bé có thể tương tác với con người

Mirumi là sản phẩm robot do Yukai Engineering phát triển. Điểm đặc biệt của món đồ chơi này nằm ở khả năng phản ứng với âm thanh và chuyển động xung quanh.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Mirumi có thể quay đầu về phía phát ra giọng nói của con người. Những cử động nhỏ này được thiết kế nhằm tạo cảm giác như một nhân vật sống động đang tương tác với chủ nhân.

Sản phẩm sở hữu lớp lông mềm mại, ngoại hình nhỏ nhắn và được thiết kế để gắn lên túi xách. Thay vì chỉ đóng vai trò một món đồ trang trí tĩnh, Mirumi có thể tạo ra những phản ứng đáng yêu thông qua các chuyển động của đầu.

Khác với những món móc khóa thông thường, Mirumi có khả năng cử động đầu theo hướng phát ra giọng nói của con người

Nhà sản xuất cho biết mục tiêu của sản phẩm là mang lại nụ cười cho người sử dụng thông qua những cử chỉ nhỏ và tương tác thú vị trong cuộc sống hằng ngày.

Mirumi hiện có 4 phiên bản màu sắc gồm đen, hồng, trắng ngà và xám. Với thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những món phụ kiện cá nhân hóa, đặc biệt là những người có thói quen trang trí túi xách bằng các nhân vật dễ thương.

Điểm đáng chú ý là Mirumi kết hợp hai yếu tố: thiết kế nhân vật có tính sưu tầm và công nghệ tương tác. Đây cũng là điểm khác biệt so với nhiều loại móc khóa hoặc thú nhồi bông trang trí thông thường.

Giá gần 4 triệu đồng, mỗi khách chỉ được mua tối đa 3 chiếc mỗi màu

Sức hút của Mirumi phần nào thể hiện qua chính sách bán hàng mà nhà sản xuất đang áp dụng tại thị trường Mỹ.

Theo thông tin trên cửa hàng trực tuyến chính thức, Mirumi được niêm yết với giá 149,99 USD (khoảng 3,88 triệu đồng). Đây là mức giá không thấp đối với một món phụ kiện kích thước nhỏ, nhưng sản phẩm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những người yêu thích đồ chơi công nghệ và vật phẩm sưu tầm.

Đáng chú ý, khách hàng hiện chỉ được mua tối đa 3 sản phẩm Mirumi cho mỗi màu sắc. Như vậy, người mua có thể sở hữu nhiều phiên bản màu khác nhau, nhưng số lượng mỗi màu đều bị giới hạn.

Mirumi được thiết kế để gắn trên túi xách với 4 phiên bản màu sắc (Ảnh: The Independent)

Trang web của nhà sản xuất cũng đưa ra thông báo rằng sản phẩm hiện chỉ được giao hàng tại Mỹ và sẽ mở rộng sang các khu vực khác trong thời gian tới. Ngoài ra, một số hạn chế bổ sung có thể được áp dụng tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng hoặc phương thức vận chuyển.

Đáng chú ý, cả 4 phiên bản màu sắc của Mirumi đều được đánh dấu hết hàng trên cửa hàng trực tuyến chính thức tại Mỹ.

Liệu Mirumi có thể trở thành một hiện tượng Labubu tiếp theo?

Việc Mirumi được so sánh với Labubu không phải là điều quá khó hiểu. Cả hai đều khai thác sức hút của những nhân vật có ngoại hình đặc trưng, có thể trở thành phụ kiện trang trí túi xách và mang dấu ấn cá nhân của người sở hữu.

Trước đó, Labubu đã cho thấy một món đồ chơi không nhất thiết phải có kích thước lớn hay sở hữu công năng phức tạp mới có thể tạo nên sức hút trên thị trường. Ngoại hình khác biệt, tính nhận diện cao và tâm lý muốn sở hữu những phiên bản độc đáo đã góp phần đưa nhân vật này trở thành một hiện tượng trong lĩnh vực đồ chơi sưu tầm.

Với Mirumi, nhà sản xuất lựa chọn một hướng tiếp cận có phần khác biệt khi bổ sung công nghệ tương tác vào sản phẩm. Những chuyển động nhỏ và khả năng phản ứng với giọng nói giúp món phụ kiện không chỉ có giá trị trang trí mà còn tạo ra trải nghiệm sử dụng riêng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những món đồ thể hiện cá tính, các sản phẩm kết hợp giữa thiết kế độc đáo và công nghệ tương tác như Mirumi đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho thị trường phụ kiện sưu tầm.

Nguồn, ảnh: The Sun