Robot phun lửa Malvina-M lần đầu xuất hiện trên chiến trường

Quân đội Nga đã phát triển nền tảng robot mặt đất Malvina-M, được trang bị hệ thống dẫn đường và đạn dược từ tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek.

Robot Malvina-M được trang bị một phiên bản cũ hơn của đạn nhiệt áp với tầm bắn 6 km. Việc sử dụng loại đạn này từ Solntsepek trong môi trường quân sự hiện nay cực kỳ rủi ro.

Lý do là bởi ở tầm bắn đó, hệ thống phun lửa hạng nặng sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho máy bay không người lái. Tuy nhiên robot này nhỏ và cơ động hơn, do vậy có cơ hội tấn công từ "vùng xám" mà không bị phát hiện cao hơn. Và quan trọng nhất, ngay cả khi bị phát hiện, binh lính cũng sẽ không bị thương.

Thử nghiệm robot phun lửa Malvina-M.

Xét đến việc phiên bản đầu tiên của hệ thống phun lửa hạng nặng 220 mm TOS-1 đặt trên khung gầm xe tăng T-72A được gọi là Buratino, thì không có gì ngạc nhiên khi phiên bản thu nhỏ được đặt tên theo một nhân vật khác trong câu chuyện cổ tích này.

Trong khi hệ thống đầy đủ có tới 30 bệ phóng, phiên bản này chỉ có 2. Chúng bắn các loại đạn nhiệt áp tiêu chuẩn, hay còn gọi là đạn tên lửa chân không, gây ra sức sát thương rất mạnh đối với binh sĩ hay thiết giáp nhẹ, đặc biệt hiệu quả khi chống lại các cụm cứ điểm.

Dựa vào những hình ảnh được đăng tải, có vẻ như các cuộc thử nghiệm chiến đấu đã được tiến hành vào mùa hè, nhưng nhà sản xuất và giới chức quân sự Nga quyết định chỉ công bố thông tin về chúng vào thời điểm này.

Xin nhắc lại, Malvina-M không phải là robot phun lửa duy nhất xuất hiện trên chiến trường. Dòng robot Kourier là loại tích hợp súng phun lửa cầm tay dành cho bộ binh loại Shmel.