Robot lắp ráp ô tô trong 1 phút, 'nhà máy tối' mọc khắp nơi - chuyên gia dự báo đáng sợ: 'công nhân nhà máy sẽ thất nghiệp hàng loạt, chậm nhất đến năm 2030'

Carscoops nhận định, thời kỳ ngành công nghiệp ô tô phụ thuộc vào sức lao động của con người đang dần kết thúc. Các nhà phân tích từ Gartner và Warburg Research đã đưa ra những nhận định cụ thể về sự xuất hiện của mô hình "nhà máy tối" vào năm 2030.

Khái niệm này ám chỉ các cơ sở sản xuất vận hành hoàn toàn bằng robot tự động và trí tuệ nhân tạo (AI), không cần đến ánh sáng hay sự hiện diện trực tiếp của công nhân.

Các nhà sản xuất ô tô đến từ Trung Quốc được dự báo sẽ trở thành những đơn vị đầu tiên loại bỏ hoàn toàn lực lượng lao động thủ công. Theo thông tin từ Interesting Engineering, Zoomlion, một công ty sản xuất máy móc xây dựng và nông nghiệp của Trung Quốc, đang hiện thực hóa mô hình "sản xuất không người". cụ thể, công ty này đã xây dựng 12 nhà máy thông minh và 300 dây chuyền hiện đại, trong đó vận hành thành công 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn.

Việc hoàn thiện lắp rap một chiếc xe ô tô ngày càng trở nên đơn giản.

Nhờ ứng dụng robot và AI, nhà máy chỉ mất 6 phút để hoàn thiện một máy xúc, 7,5 phút cho xe nâng, 18 phút cho xe cẩu và 27 phút cho xe bơm bê tông. Những số liệu này minh chứng cho khả năng sản xuất linh hoạt với hiệu suất cao.

Ở các nhà máy tự động hóa cao như của Xiaomi và Avatr, nhờ vào dây chuyền sản xuất tiên tiến với hơn 1000 robot, quá trình hoàn thiện lắp ráp một chiếc ô tô chỉ mất trung bình từ 60 đến 76 giây.﻿

Tại Mỹ, các thương hiệu lớn cũng đang chuẩn bị cho những bước chuyển dịch tương tự trên dây chuyền lắp ráp. Một số nhà phân tích cho rằng ngành công nghiệp ô tô Mỹ có thể đạt được dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động trước năm 2030.

Tập đoàn Hyundai đã công bố kế hoạch triển khai robot hình người do Boston Dynamics sản xuất tại nhà máy ở Georgia vào năm 2028.

Trong khi đó, Mercedes-Benz hiện đang tiến hành thử nghiệm các mẫu robot Apollo để thực hiện những công đoạn lắp ráp đòi hỏi sự tỉ mỉ cao.

Tesla cũng không nằm ngoài cuộc đua này khi tập trung phát triển dòng robot Optimus phục vụ riêng cho các mục tiêu nội bộ.

Các nhà sản xuất ô tô Mỹ đặt mục tiêu đưa robot vào thay thế con người trước năm 2030.

Động lực chính thúc đẩy quá trình này đến từ nhu cầu tối ưu hóa chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Robot sở hữu ưu thế vượt trội vì chúng không cần nghỉ ngơi và không đòi hỏi các chế độ phúc lợi về bảo hiểm hay hưu trí.

Theo số liệu từ công ty tư vấn Accenture, việc áp dụng tự động hóa nâng cao có khả năng cắt giảm chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường lên tới 50%. Hiệu quả kinh tế rõ rệt này khiến các hãng xe coi robot là giải pháp then chốt để duy trì năng lực cạnh tranh.

Quá trình tự động hóa toàn diện còn dẫn đến những thay đổi sâu sắc trong phương thức thiết kế ô tô. Các kỹ sư đang tính toán lại thứ tự lắp ráp linh kiện để phù hợp với khả năng thao tác của cánh tay robot.

Những bộ phận vốn gây khó khăn cho máy móc như hệ thống dây điện phức tạp sẽ được thiết kế lại hoặc tích hợp trực tiếp vào thân xe. Sự điều chỉnh này giúp robot có thể tiếp cận và hoàn thiện sản phẩm mà không cần đến sự hỗ trợ từ bàn tay con người. Các yếu tố kỹ thuật đang dần được chuẩn hóa để phục vụ cho một quy trình sản xuất lấy máy móc làm trung tâm.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của robot cũng làm gia tăng những áp lực về mặt xã hội và vấn đề việc làm. Các nghiệp đoàn lao động đã bắt đầu bày tỏ sự lo ngại về viễn cảnh hàng ngàn công nhân sẽ mất đi nguồn thu nhập ổn định.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia cho rằng con người sẽ không hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống sản xuất. Vai trò của người lao động sẽ chuyển dịch sang các lĩnh vực mới như bảo trì thiết bị, quản lý phần mềm và giám sát hệ thống. Sự căng thẳng giữa tiến bộ công nghệ và nhu cầu bảo vệ việc làm chắc chắn sẽ trở thành vấn đề trọng tâm trong vài năm tới.