Robot hộ vệ gây chú ý với màn tước dao, nâng ô tô giải cứu người

Công ty Unitree Robotics của Trung Quốc giới thiệu robot hình người H2-X với video quảng bá ghi lại cảnh đập cửa ô tô, khống chế kẻ cầm dao và giải cứu người gặp nguy hiểm.

Robot hình người H2-X do Unitree Robotics phát triển thể hiện khả năng tước vũ khí của tội phạm và nhấc bổng xe để cứu người trong video giới thiệu hôm 21/10.

Robot H2-X của Unitree Robotics xuất hiện trong video quảng bá với những màn trình diễn như đập vỡ cửa ô tô, tước vũ khí của kẻ đột nhập cầm dao và kéo người đi đường khỏi hướng di chuyển của xe đang lao tới.

Một kẻ đột nhập cầm dao bị chặn lại. Một chiếc ô tô được nâng lên để giải cứu nạn nhân mắc kẹt. Một người đi bộ được kéo khỏi đường đi của chiếc xe đang lao tới.

Robot H2-X bảo vệ một phụ nữ trước kẻ đột nhập cầm dao trong video quảng cáo do Unitree Robotics công bố hôm thứ Tư. Ảnh: SCMP.

Những cảnh tượng này không xuất hiện trong một bộ phim bom tấn Hollywood, mà nằm trong video quảng bá mẫu robot “vệ sĩ” mới do công ty công nghệ Trung Quốc Unitree Robotics phát triển, thông tin trên Tạp chí điện tử Viettimes.

Sự ra đời của H2-X đánh dấu nỗ lực của Unitree trong việc mở rộng ứng dụng thực tế của robot ngoài giải trí và trình diễn. Tuy nhiên, công ty cung cấp rất ít thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, khả năng thương mại hóa và thời gian ra mắt của robot mới.

H2-X là robot hộ vệ, phát triển dựa trên nền tảng robot hình người H2 có sẵn. Dòng robot H2 hiện nay của Unitree cao khoảng 1,8 mét và nặng 70 kg. Công ty cho biết, phiên bản trước đó có 31 bậc tự do và mô-men xoắn tối đa của khớp chân là 360 newton-mét.

Bậc tự do cho biết số lượng chuyển động độc lập mà một hệ thống robot có thể thực hiện. Ở robot hình người, những chuyển động này cho phép các khớp khác nhau phối hợp hành động như đi bộ, xoay thân, giữ thăng bằng và cầm nắm đồ vật.

Mô-men xoắn của khớp cũng quan trọng không kém do đây là thông số quyết định lực xoay một động cơ có thể sử dụng. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào lực mô-men xoắn cực đại của khớp để xác định trọng lượng robot có thể nâng, vác hay di chuyển trong điều kiện hoạt động khác nhau

Unitree chưa xác nhận H2-X có giữ nguyên thông số kỹ thuật của H2 hay sử dụng bộ truyền động, khớp nối, cảm biến hoặc hệ thống điều khiển đã tinh chỉnh. Công ty cho biết mẫu robot mới có thể đứng khoảng 8 giờ, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về dung lượng pin, mức tiêu thụ năng lượng hoặc khả năng chịu đựng trong nhiệm vụ đòi hỏi nhiều sức mạnh. Họ cũng chưa công bố ngày phát hành hoặc giá bán, dấy lên câu hỏi về khả năng giao sản phẩm và đối tượng khách hàng, theo Vnexpress.

Một vấn đề kỹ thuật chủ chốt là liệu H2-X có thể phát hiện mối đe dọa và phản ứng độc lập hay không. Dù video quảng cáo mô tả robot can thiệp vào những tình huống, Unitree không giải thích cách nó phát hiện người, nhận diện nguy hiểm tiềm tàng, lập kế hoạch di chuyển hoặc ra quyết định hành động. Họ không tiết lộ robot dựa vào điều khiển từ xa, chuỗi thao tác lập trình sẵn, quyết định tự động hay kết hợp nhiều phương pháp.

Những khác biệt này rất quan trọng đối với một cỗ máy hoạt động xung quanh con người. Phản ứng với cuộc tấn công bất ngờ hoặc đưa người ra khỏi xe đòi hỏi nhiều yếu tố ngoài sức mạnh vật lý. Robot cần phân tích môi trường thay đổi, phối hợp chuyển động và tránh gây thêm tổn thương.