Robot hình người do công ty thuộc Vingroup phát triển gây bất ngờ khi tự đứng dậy, leo dốc

VinMotion (công ty con của Tập đoàn Vingroup) vừa công bố thêm video mới về robot hình người Motion 2, hé lộ rõ hơn khả năng di chuyển của mẫu robot này.

Video dài hơn 1 phút cho thấy Motion 2 có thể tự đứng dậy, đi bộ, chạy, di chuyển qua địa hình gồ ghề và lên xuống dốc.

Đáng chú ý, robot vẫn giữ được thăng bằng ngay cả khi bị tác động mạnh từ bên ngoài, cho thấy khả năng ổn định vượt trội.

Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước tốc độ hoàn thiện của sản phẩm.

"Robot của VinMotion tiến bộ từng ngày. So với thế giới, chắc chắn các bạn còn rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu phát triển và hoàn thiện" - tài khoản Nguyễn Nguyệt Phương viết.

Trước đó, VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, đã công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Schaeffler, tập đoàn công nghệ chuyển động hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đức.

Theo thỏa thuận, VinDynamics và Schaeffler sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa các cấu kiện cốt lõi phục vụ robot hình người, bao gồm khớp truyền động robot và động cơ.

VinMotion vừa công bố thêm video mới về robot hình người Motion 2. Nguồn: VinMotion

Hai bên sẽ tập trung đánh giá và hoàn thiện các nguyên mẫu do Schaeffler phát triển, với các thông số kỹ thuật về cơ khí, hộp số và phần cứng, đồng thời xem xét các yếu tố quan trọng như vật liệu, dung sai và khả năng sản xuất quy mô lớn.

Bên cạnh đó, VinDynamics sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và tối ưu hóa phần mềm điều khiển nhằm đảm bảo khả năng tương thích và tích hợp hiệu quả với các hệ thống được đề xuất.

Sau giai đoạn đưa sản phẩm vào vận hành thương mại, hai bên dự kiến tiếp tục phối hợp trong công tác mô phỏng, kiểm chứng và cải tiến sản phẩm, đồng thời khai thác dữ liệu vận hành thực tế để phục vụ tối ưu thiết kế và nâng cao hiệu suất hệ thống.

Trước đó, tại tọa đàm "Robot và Tự động hóa thông minh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFutue 2025 tổ chức đầu tháng 12-2025, TS Nguyễn Trung Quân, Giám đốc khoa học của VinMotion, nhìn nhận Motion 2 đột phá hơn rất nhiều so với Motion 1. Nó được thiết kế để hướng đến khả năng chuyển động ưu việt, vượt trội hơn cả người bình thường.

Trong quá trình thiết kế, công ty đặt ra 3 tiêu chí quan trọng để bảo đảm robot có thể vận hành liên tục 24/7, gồm: self-standing up (nếu có bị ngã phải tự đứng dậy được); tự thay pin hoặc tự sạc pin khi cần thiết; phần cứng cũng như cả hệ thống cần ở trạng thái hoạt động ổn định liên tục, không nghỉ trong nhiều giờ.

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển robot hình người ngày càng linh hoạt, thông minh và đa năng để có thể dần đi vào cuộc sống ở nhiều mảng khác nhau, từ dịch vụ, công nghiệp đến giúp việc gia đình" - ông Quân hé lộ. Ông cho rằng đây là mục tiêu rất lớn nhưng lúc này là thời điểm vàng để chúng ta có thể mơ đến việc đó.