Robot AI gục ngã ngay trên sân khấu: Khoảnh khắc phơi bày sự thật phía sau cuộc đua nghìn tỷ USD

Đằng sau cú ngã của robot AI là bài toán khiến Tesla, Nvidia và cả Big Tech đau đầu nhiều năm.

AI đã đến giới hạn?

Chỉ vài giây trước, robot vẫn đứng trên sân khấu, giơ tay chào khán giả như một minh chứng cho tương lai của trí tuệ nhân tạo. Nhưng rồi mọi thứ kết thúc theo cách không ai mong đợi. Robot bất ngờ mất phản hồi, đổ sập xuống sàn giữa lúc buổi trình diễn vẫn đang diễn ra.

Những người có mặt vội vàng chạy tới, phủ một tấm vải đen lên cỗ máy và đưa nó ra khỏi sân khấu. Chỉ trong vài giờ, đoạn video lan truyền khắp mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận mỉa mai về "AI đã đến giới hạn".

Thực tế, cú ngã ấy không đơn thuần là một tai nạn sân khấu. Nó phơi bày thách thức lớn nhất của ngành robot hình người vào thời điểm hiện nay: xây dựng một cỗ máy đủ thông minh đã khó, nhưng khiến nó hoạt động ổn định và an toàn trong thế giới thực còn khó hơn rất nhiều.



Robot AI của Qualcomm gục ngã ngay trên sân khấu

Theo những thông tin được công bố, robot sử dụng nền tảng Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design của Qualcomm đã bất ngờ ngừng hoạt động trong lúc trình diễn trực tiếp.

Tuy nhiên, hiện chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào cho thấy nguyên nhân đến từ bộ xử lý của Qualcomm. Sự cố có thể xuất phát từ hệ thống nguồn, phần mềm điều khiển, cơ cấu truyền động hoặc chính robot do đối tác phát triển.

Nói cách khác, đây không phải bằng chứng cho thấy chip AI của Qualcomm gặp lỗi, mà là minh chứng cho độ phức tạp của toàn bộ hệ thống robot.

Đó cũng là điểm khiến robot khác hoàn toàn smartphone hay máy tính cá nhân. Khi điện thoại bị treo, người dùng chỉ cần khởi động lại. Nhưng với một robot cao gần hai mét, nặng hàng chục kilogram và phải liên tục giữ thăng bằng, chỉ một thành phần ngừng phản hồi trong vài phần nghìn giây cũng có thể khiến toàn bộ hệ thống sụp đổ.

Robot không chỉ phải xử lý dữ liệu từ camera, lidar hay cảm biến lực, mà còn phải đồng bộ hàng chục động cơ, tính toán quỹ đạo chuyển động, giữ cân bằng trọng tâm và phản ứng theo thời gian thực. Mỗi tác vụ đều có thể trở thành điểm thất bại.

Đây cũng chính là lý do giới chuyên môn thường nói rằng trí tuệ nhân tạo không phải phần khó nhất của robot hình người. Những mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay đã có thể hiểu yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên khá tốt.

Một robot có thể hiểu câu lệnh "hãy nhặt chiếc cốc trên bàn". Nhưng từ việc hiểu đến việc thực hiện là cả một chuỗi xử lý phức tạp. Robot phải xác định chính xác đâu là chiếc cốc, tính toán khoảng cách, lựa chọn cánh tay phù hợp, điều khiển từng khớp nối, điều chỉnh lực nắm, tránh va chạm với vật thể xung quanh và đồng thời giữ cơ thể không bị mất cân bằng. Chỉ cần một mắt xích gặp trục trặc, toàn bộ quá trình có thể thất bại.

﻿Cuộc đua

Sự cố cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc đua robot hình người đang bước vào giai đoạn nóng nhất từ trước đến nay.

Tesla tiếp tục phát triển Optimus với tham vọng đưa robot vào dây chuyền sản xuất. Figure AI nhận được khoản đầu tư lớn từ Microsoft, Nvidia và OpenAI để phát triển robot phục vụ nhà máy và logistics. Boston Dynamics trình làng Atlas chạy hoàn toàn bằng điện.

Agility Robotics đã bắt đầu triển khai Digit tại các kho hàng. Unitree liên tục tung ra các mẫu robot có giá ngày càng thấp nhằm mở rộng thị trường. Hàng chục công ty khác từ Trung Quốc, Mỹ đến châu Âu đều coi robot hình người là nền tảng điện toán tiếp theo sau smartphone và xe điện.

Chính vì vậy, những buổi trình diễn trực tiếp ngày càng trở nên quan trọng. Chúng không còn đơn thuần là màn quảng bá công nghệ, mà là bài kiểm tra niềm tin của thị trường. Nhà đầu tư không chỉ muốn nhìn thấy robot biết đi hay biết nhảy.

Điều họ quan tâm là robot có thể hoạt động liên tục tám giờ hay mười hai giờ trong nhà máy mà không gặp lỗi, có thể tự phục hồi sau khi mất kết nối, có đủ an toàn để làm việc cạnh con người hay không và có đáp ứng được các tiêu chuẩn công nghiệp khắt khe trước khi thương mại hóa.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Qualcomm không trực tiếp sản xuất robot. Hãng đang muốn làm điều tương tự những gì Nvidia đã làm với nền tảng Jetson, tức trở thành nhà cung cấp bộ xử lý, nền tảng AI và hệ sinh thái phần mềm cho các nhà sản xuất robot. Dragonwing IQ10 được định vị là nền tảng dành cho robot hình người, robot công nghiệp, xe tự hành trong kho và nhiều thiết bị AI biên khác.

Thành công của Qualcomm vì thế phụ thuộc vào khả năng các đối tác tạo ra những sản phẩm đủ ổn định để đưa ra thị trường. Một sự cố trên sân khấu, dù chưa thể quy kết trách nhiệm cho Qualcomm, vẫn có thể tạo ra tác động đáng kể về mặt hình ảnh trong giai đoạn hãng đang xây dựng hệ sinh thái.

Lịch sử công nghệ từng nhiều lần chứng kiến những khoảnh khắc tương tự. Microsoft từng gặp màn hình xanh nổi tiếng ngay trong buổi giới thiệu Windows 98. Robot ASIMO của Honda cũng từng vấp ngã khi trình diễn trước công chúng. Nhiều hệ thống xe tự lái từng hoạt động hoàn hảo trên đường thử nhưng lại bộc lộ hàng loạt vấn đề khi bước ra môi trường thực tế.

Những sự cố đó không khiến công nghệ biến mất, nhưng nhắc nhở rằng khoảng cách giữa một bản demo ấn tượng và một sản phẩm thương mại đáng tin cậy luôn lớn hơn rất nhiều so với những gì người xem nhìn thấy.

Đối với ngành robot hình người, cú ngã trên sân khấu có thể chỉ là một lỗi kỹ thuật đơn lẻ. Nhưng nó cũng phản ánh sự thay đổi trong cách thị trường đánh giá công nghệ. Nếu vài năm trước, một video robot biết chạy hay biết nhào lộn đủ để tạo nên cơn sốt, thì hiện nay tiêu chuẩn đã khác.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp và khách hàng không còn hỏi robot làm được gì trong ba phút trình diễn, mà hỏi liệu nó có thể làm việc hàng nghìn giờ liên tục mà không xảy ra sự cố hay không.

Có lẽ đó mới là bài toán quyết định tương lai của ngành robot. Cuộc đua AI không còn chỉ xoay quanh việc tạo ra cỗ máy thông minh nhất, mà là tạo ra cỗ máy đáng tin cậy nhất. Và trong cuộc đua ấy, đôi khi một cú ngã trên sân khấu lại nói lên nhiều điều hơn hàng trăm video quảng bá được dàn dựng công phu./