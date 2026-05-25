Rộ tin nữ diễn viên vướng nghi vấn ngoại tình, sinh con với doanh nhân hơn 22 tuổi

Mối quan hệ ngoại tình giữa nữ minh tinh nổi tiếng Hàn Quốc Kim Min Hee và đạo diễn kiêm CEO Hong Sang Soo hơn 22 tuổi đã khiến dư luận phẫn nộ suốt thời gian dài. Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, nữ diễn viên họ Kim hạ sinh con trai ngoài giá thú cho nhân tình đáng tuổi bố. Hiện cặp đôi ngoại tình trơ trẽn nhất Kbiz đã sống chung với nhau như vợ chồng song chưa thể kết hôn do vợ đạo diễn họ Hong nhất quyết không chịu ký đơn ly dị.

Tới sáng 25/5, tờ Xports News đưa tin, Kim Min Hee - Hong Sang Soo vừa được bắt gặp tận hưởng buổi đi chơi nhân dịp cuối tuần. Trong màn lộ diện mới nhất, 2 nghệ sĩ tai tiếng được bắt gặp xuất hiện cùng con trai của họ.

Trong những hình ảnh do truyền thông Hàn chụp lại được, Kim Min Hee và Hong Sang Soo đang đi dạo gần khu vực Misa thuộc địa phận thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi. Đạo diễn họ Hong xuất hiện với trang phục giản dị, đeo kính râm, tự tay đẩy xe cho con, vừa đi dạo vừa nhìn ngang ngó dọc quan sát mọi thứ xung quanh. Trong khi đó, Kim Min Hee đi theo phía sau, giữ khoảng cách rất gần với nhân tình đáng tuổi bố. Diện bộ trang phục dáng rộng và đội mũ, nữ minh tinh họ Kim được nhận xét là ăn vận giản dị, không hề chải chuốt, trang điểm cầu kỳ.

Đáng chú ý, nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên vì con trai Kim Min Hee - Hong Sang Soo bỗng “lớn nhanh như thổi”, tầm vóc của bé đã thay đổi đáng kể so với lần lộ diện cách đây vài tháng. Trên các diễn đàn trực tuyến, màn xuất hiện mới đây của cặp đôi ngoại tình trơ trẽn đã trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán.

Cặp đôi ngoại tình Kim Min Hee - Hong Sang Soo vừa đưa con trai ra ngoài đi dạo. Nữ diễn viên đi theo sau nhân tình, giữ khoảng cách rất gần với đối phương. Ảnh: Naver

Đáng chú ý, con trai của Kim Min Hee - Hong Sang Soo có tầm vóc cao lớn hơn so với những đứa trẻ 1 tuổi khác. Nhìn hình ảnh này, nhiều khán giả dự đoán đứa trẻ lớn lên chắc hẳn sẽ rất cao ráo. Ảnh: Nate

Cách đây 2 tháng, con của Kim Min Hee - Hong Sang Soo trông bé nhỏ hơn hiện tại rất nhiều. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng cũng tỏ ra ngạc nhiên trước tốc độ phát triển nhanh chóng của em bé. Ảnh: Naver

Hồi tháng 3 năm nay, Kim Min Hee - Hong Sang Soo cũng từng lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi đưa quý tử ra ngoài chơi. Trong loạt ảnh do Sportsseoul cung cấp, cặp đôi ngoại tình được bắt gặp đang thay phiên đẩy xe cho quý tử ở công viên Misa Gyeongjeong thuộc thành phố Hanam, Hàn Quốc. Trước ống kính, 2 nghệ sĩ dành thời gian thư thái bên nhau mà không bận tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Trước đó, vào ngày 18/3, Kim Min Hee - Hong Sang Soo đã được bắt gặp xuất hiện ở sân bay Incheon cùng con trai. Nhưng truyền thông Hàn không cung cấp bất kỳ hình ảnh nào của cặp đôi ngoại tình trong màn lộ diện này.

Nguồn tin dẫn lời kể của nhân chứng cho biết Kim Min Hee và nhân tình U70 đã đi cùng 1 nhân vật được cho là vú em hoặc người quản lý trong màn lộ diện ở sân bay vào ngày hôm đó. Đáng chú ý, cặp đôi đã xuất hiện tại sân bay với phong thái tự tin, ngẩng cao đầu. 2 nghệ sĩ còn không đeo khẩu trang, dường như chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn phát xét của người đời. Động thái này của Kim Min Hee - Hong Sang Soo đã khiến cho nhiều netizen không khỏi cảm thấy nhức mắt xen lẫn bức xúc.

Kim Min Hee - Hong Sang Soo thay phiên nhau đẩy xe cho quý tử trong màn lộ diện hồi tháng 3. Ảnh: Naver

Được biết, vụ bê bối ngoại tình liên quan tới Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã khiến truyền thông xứ kim chi tốn nhiều giấy mực suốt 1 thập kỷ qua. Đây cũng chính là cặp đôi bị công chúng xứ Hàn ghét nhất trong những năm trở lại đây. Vào năm 2015, nữ diễn viên 8X lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành “nàng thơ” trong mọi tác phẩm.

Truyền thông Hàn cho biết vì yêu Kim Min Hee say đắm, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình. Điều này khiến “bà cả” phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: “Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải”.

Để được ở bên Kim Min Hee, đạo diễn họ Hong gấp rút đệ đơn ly hôn vợ từ năm 2016 nhưng đã bị tòa án bác bỏ. Sau khi không thể ly hôn, Hong Sang Soo quyết định dọn về sống chung với Kim Min Hee, và cặp đôi này trơ trẽn ngoại tình suốt hơn 10 năm qua, trở thành cặp đôi bị ghét nhất tại Kbiz.