Rộ tin Nga triển khai tiêm kích tàng hình Su-57 ở Ukraine

Defense Blog dẫn nguồn tin từ nhóm phân tích hàng không quân sự "Sonyashnyk" có liên hệ với Ukraine cho biết, Su-57 hiện được sử dụng thường xuyên trong các hoạt động chiến đấu, với việc thử nghiệm chiến thuật không quân phối hợp.

Theo đó, Nga sử dụng Su-57 trong đội hình nhiều máy bay, thực hiện nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine.

"Toàn bộ phi đội Su-57 đã được triển khai. Trước đây, chỉ có vài chiếc tham chiến cùng lúc", nguồn tin cho biết.

Theo "Sonyashnyk", một chiếc Su-57 đảm nhận vai trò yểm trợ từ xa bằng tên lửa không đối không tầm xa R-77M, trong khi hai chiếc khác thực hiện tấn công mục tiêu bằng tên lửa hành trình Kh-69 hoặc bom dẫn đường chính xác.

Ngoài ra, thông tin tình báo từ nguồn mở cũng chỉ ra rằng, quân đội Nga đang thử nghiệm một dòng vũ khí dẫn đường mới, có tên Su-71K - một sự kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa. Vũ khí này được đánh giá là khó bị radar phát hiện và có khả năng thực hiện các thao tác né tránh.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin Nga đã sử dụng Su-57 phóng tên lửa hành trình Kh-59MK2 vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này vào hồi tháng 5 và tháng 9/2024. Ngoài ra, tiêm kích này được cho là tiến hành phóng thử tên lửa R-37M tầm xa và một phiên bản cải tiến của loại tên lửa này.

Bộ Quốc phòng Anh trong một báo cáo hồi tháng 1/2023 cho biết, các máy bay chiến đấu Su-57 đã phóng tên lửa không đối đất hoặc không đối không tầm xa vào Ukraine và đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu, bắt đầu từ tháng 6/2022.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin liên quan đến việc máy bay chiến đấu Su-57 tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự đánh giá rằng, việc Nga tăng cường hoạt động của các máy bay này trong vùng chiến sự nhằm thu hút sự quan tâm của các đối tác quốc tế, đồng thời chứng minh khả năng tham chiến của máy bay này trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Đáng chú ý, đầu tuần này, Trung tướng Alexander Maksimtsev, Tham mưu trưởng kiêm Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, cho biết, tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đã được trang bị vũ khí siêu vượt âm.

"Tiến độ bàn giao máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 đang tăng lên, cùng với các hệ thống tấn công hàng không hiện đại và vũ khí siêu vượt âm", ông Alexander Maksimtsev nhấn mạnh.