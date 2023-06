Rộ tin Lan Khuê thay thế Phạm Hương tại The New Mentor, Hương Giang lên tiếng làm rõ

Tối ngày 19/6, chương trình The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng đã công bố huấn luyện viên thứ tư, đó là Hoa khôi - siêu mẫu Lan Khuê. Đây là thông tin khiến dân tình bàn tán những ngày gần đây, ai cũng chờ đợi những màn đối đầu quyết liệt và hấp dẫn đến từ bộ tứ "Super Mentor" trong chương trình sắp tới.

BTC The New Mentor công bố đội hình 4 huấn luyện viên bao gồm: Hương Giang, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Lan Khuê

Gây chú ý hơn cả chính là sau khi BTC The New Mentor công bố vị huấn luyện viên cuối cùng thì trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương đã có động thái liên quan đến chương trình. Cụ thể, nàng hậu đã chia sẻ lại hình chụp của 4 huấn luyện viên The New Mentor và nhắn nhủ với Hương Giang: "Chúc mừng bạn, luôn ủng hộ bạn. Cám ơn bạn vì đã cố gắng thuyết phục mình trở lại showbiz. Mình hy vọng đủ duyên mình sẽ trở lại. Show thành công nhé".

Phạm Hương chia sẻ cô được Hương Giang mời làm "Super Mentor"

Trước đó, thông tin về The New Mentor sẽ có huấn luyện viên thứ 4 đã được khán giả râm ran và Phạm Hương là một trong những cái tên được chờ đợi sẽ ngồi vào "ghế nóng". Thế nên khi công bố Lan Khuê là huấn luyện viên cuối cùng trong chương trình, kết hợp với động thái của Phạm Hương thì nhiều người đặt nghi vấn Lan Khuê có thể là phương án thay thế cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Tuy nhiên, sau đó Hương Giang đã nhanh chóng có câu trả lời cho nghi vấn của netizen. Người đẹp đã chia sẻ lại dòng trạng thái của Phạm Hương và bộc bạch: "Ý định 5 Super Mentor hội ngộ tại The New Mentor, tuy không thành nhưng vẫn rất cảm ơn bà, hẹn một ngày có duyên chúng ta tái ngộ tại một show nào đó bí mật nha!". Chia sẻ của Hương Giang phần nào làm rõ không ai thay thế ai vì BTC The New Mentor dự định chương trình sẽ có 5 huấn luyện viên, nhưng sau cùng Phạm Hương không thể tham gia mà thôi.