Theo nội dung từ trang tin quân sự Militarnyi , trong cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine đêm ngày 2, rạng sáng 3/9, ba máy bay quân sự của Nga đã không thể thực hiện nhiệm vụ do sự cố kỹ thuật.

Cụ thể, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Ivan Yarygin, số hiệu 04, đã không phóng được tên lửa do cơ cấu phóng bị hỏng.

Trong khi đó, một chiếc Tu-160 Aleksey Plokhov, số hiệu 16, bị sét đánh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Vụ việc đã làm hỏng cửa sổ buồng lái, buộc phi hành đoàn phải dừng chuyến bay và quay trở lại sân bay.

Ngoài ra, một máy bay khác, loại chưa được xác định, cũng gặp sự cố không thể cất cánh tại sân bay Engels.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo giới quan sát, sự cố của hai máy bay ném bom cho thấy tổ hợp công nghiệp quân sự Nga bảo trì máy bay chiến lược không đúng cách. Những vấn đề này cũng có thể bắt nguồn từ tình trạng khai thác quá mức, cùng với sự xuống cấp theo thời gian của từng bộ phận và cụm lắp ráp.

Không loại trừ khả năng, ngành hàng không Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện để sửa chữa và khôi phục khả năng chiến đấu của máy bay ném bom sau khi Cơ quan An ninh Ukraine thực hiện Chiến dịch Mạng nhện hồi tháng 6.