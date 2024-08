Rộ tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị ám sát giữa lúc 10.000 quân Kiev tấn công Kursk: Chân tướng đã rõ?

Quan chức Nga: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị ám sát

"Nỗ lực ám sát có thể đã được tiến hành nhằm vào người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov" – Theo tờ Argumenti.ru, thông tin này do ông Vladimir Rogov – Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền thuộc Phòng Xã hội Liên bang Nga công bố trên kênh Telegram cá nhân vào ngày 8/8, chỉ 2 ngày sau khi Kiev phát động cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga.

Trong bài đăng, ông Rogov cho biết: "Một thiết bị nổ đã phát nổ gần ông Umerov tại Kiev. Bộ trưởng của Ukraine đã được đưa lên xe cấp cứu, hiện vẫn chưa rõ tình trạng cụ thể".

Quan chức Nga cho biết, nỗ lực ám sát đã được tiến hành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: aif.ru

Sau đó cùng ngày, khi bình luận trên tờ Arguments and Facts (aif.ru), ông Rogov cho biết, xung đột nội bộ liên quan tới các dòng tiền trong Bộ Quốc phòng Ukraine có thể đã dẫn tới vụ ám sát ông Umerov.

"Mâu thuẫn chính trong Bộ Quốc phòng Ukraine là việc phân phối lại dòng tiền chi tiêu công. Người tiền nhiệm của ông Umerov (cựu Bộ trưởng Oleksiy Reznikov) đã làm việc vì lợi ích của Tổng thống Zelensky nhưng đồng thời ông ta cũng dính líu tới tham ô – thời điểm đó, một quả trứng có thể được bán với giá 20 hryvnia. Thật khó để tưởng tượng ra mức giá như vậy ở Nga.

Nếu vụ ám sát thực sự xảy ra thì người ta chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh những con nhện đang đánh nhau trong một chiếc bình, họ hoàn toàn nhận thức được việc phương Tây đang thúc đẩy các cuộc đàm phán và tình hình trong lĩnh vực quốc phòng đang thay đổi" – Ông Rogov nói.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Ảnh: Kyiv Independent

Theo aif.ru, một số kênh Telegram tin tức của Nga và Ukraine đều đưa tin vụ ám sát ông Umerov diễn ra tại thủ đô Kiev. Ông Rogov cho biết thêm rằng, tiếng nổ "được ghi nhận ở khu vực ông Umerov lưu trú".

Nhận định trên tờ EA Daily ngày 8/8 về thông tin ông Umerov bị ám sát, nhà khoa học chính trị Nga Ivan Mezyukho cho rằng, các cơ quan đặc biệt của Ukraine có thể chính là phía đứng sau vụ việc.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, một trong những lý do dẫn tới vụ ám sát là lập trường thân Mỹ của ông Umerov.

"Ông Umerov thực sự đại diện cho lợi ích của Mỹ, và thiên về Mỹ hơn cả người tiền nhiệm (ông Reznikov có xu hướng thân Anh hơn)" – Chuyên gia Mezyukho nói.

Cũng theo ông Mezyukho, Văn phòng Tổng thống Ukraine có thể đứng sau vụ ám sát "nhằm thu hút sự chú ý của Mỹ - nhà tài trợ chính cho Kiev – vào thời điểm nước Mỹ đang bận rộn với cuộc bầu cử Tổng thống.

"Để thu hút sự chú ý của Mỹ, cần phải dàn dựng vụ ám sát một chính trị gia thân Mỹ. Ở khía cạnh này, Umerov là một ứng cử viên phù hợp" – Vị chuyên gia nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Nga Igor Nikulin cho rằng, chính quyền Ukraine từ lâu đã sử dụng phương pháp loại trừ trực tiếp để chống lại các đối thủ chính trị.

Củng cố cho luận điểm của mình, ông Nikulin lấy ví dụ về vụ ám sát Denis Kireyev – sĩ quan tình báo Ukraine đóng vai trò trong tiến trình đàm phán giữa Nga-Ukraine. Tháng 3/2022. Ông Mikhail Podoliak - trợ lý của Tổng thống Ukraine - xác nhận Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã bắn chết Kireev sau cáo buộc phản quốc.

Chuyên gia Nga đồng thời lưu ý, đang có "những cuộc tranh cãi" ở Ukraine, tình hình tương tự như ở Đức năm 1945.

"Điều này khiến tôi liên tưởng tới tình hình ở Đức năm 1945, khi đoàn tùy tùng của Hitler đấu đá lẫn nhau. Một số muốn đàm phán và họ bị thanh trừng vì điều đó" – ông Nikulin nói, và cho biết thêm rằng tiền đóng vai trò rất quan trọng ở Ukraine hiện nay, ngay cả trong việc lựa chọn ứng viên thay thế ông Umerov.

Kiev phản ứng

Phản ứng trước các thông báo và bình luận mà phía Nga đưa ra, tờ New Voice of Ukraine cho biết, Trung tâm Chống thông tin sai lệch (CPD) của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine đã bác bỏ thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov bị ám sát.

Trung tâm này lưu ý, thông tin đang được phát tán về nỗ lực ám sát ông Umerov bằng thiết bị nổ là "sai sự thật".

"Chúng tôi đã xác minh thông tin với Bộ Quốc phòng. Kết quả cho thấy thông tin này không đúng với thực tế" – Tuyên bố của CPD cho hay.

Cơ quan này lưu ý thêm rằng, đây không phải lần đầu tiên các cuộc tấn công thông tin được tiến hành nhằm chống lại chính trị gia của Ukraine và làm mất ổn định tình hình trong nước.

Ukraine phủ nhận thông tin ông Umerov bị ám sát. Ảnh: NV

Tuần qua, ông Umerov không xuất hiện công khai ở sự kiện nào, tuy nhiên, trong hoạt động mới nhất được ghi nhận trên mạng xã hội ngày 12/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov thông báo, ông đã đề nghị Paris dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Pháp nhằm vào các mục tiêu Nga.

Umerov lưu ý rằng, cuộc trò chuyện giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu "đã có hiệu quả", nhưng không cho biết thêm chi tiết.

"Chúng tôi đã thảo luận tình hình gần đây ở tiền tuyến. Tôi đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải dỡ bỏ quy định cấm tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga (bằng vũ khí Pháp)" – Ông Umerov cho hay.

Bên cạnh đó, theo hãng thông tấn RBC-Ukraine ngày 12/8, ông Umerov đã được Tổng thống Zelensky giao nhiệm vụ trình bày kế hoạch tại cuộc họp tiếp theo của Ban tham mưu tổng tư lệnh tối cao về cách thuyết phục các đối tác cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga.

Tình hình tại tỉnh Kursk của Nga hiện nay vẫn đang "diễn biến phức tạp" khi quyền Thống đốc Alexei Smirnov ngày 12/8 cho biết, Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở tỉnh biên giới này và các lực lượng của Kiev đã tiến sâu 12 km vào lãnh thổ của Liên bang Nga.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cùng ngày tuyên bố, quân đội Ukraine đã kiểm soát được 1.000 km2 lãnh thổ Kursk sau 1 tuần thực hiện chiến dịch tấn công.

Theo tạp chí Forbes (Mỹ), số lượng lữ đoàn Ukraine được xác nhận đã có mặt trong và xung quanh Kursk tăng lên ít nhất 5 lữ đoàn, trong đó có 4 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn tấn công đường không độc lập.

Các lữ đoàn này có tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ và 600 xe bọc thép. Ngoài ra, họ còn được các đơn vị pháo binh, phòng không và máy bay không người lái (UAV) trinh sát tăng cường hỗ trợ.