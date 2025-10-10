Các tài liệu này dường như là một phần của báo cáo sản xuất chính thức được lập cho một khách hàng nước ngoài (có thể là Serbia), đã cung cấp xác nhận trực quan đầu tiên về các thành phần và chi tiết sản xuất của một trong những nền tảng tác chiến điện tử (EW) mặt đất được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Nga.

Hệ thống Krasukha-4 được mô tả là "một trong những tổ hợp EW mặt đất tiên tiến nhất của đất nước". Mục đích của nó được nêu là "phát hiện và gây nhiễu những đài radar lớn, chẳng hạn như radar trên máy bay cảnh báo sớm - kiểm soát trên không, và vệ tinh".

Những bức ảnh bị rò rỉ, được cho là chụp vào năm 2023, cho thấy quá trình lắp ráp linh kiện, phần cứng bên trong và các giai đoạn thử nghiệm hệ thống, cung cấp cái nhìn sâu sắc hiếm hoi về một nền tảng mà bố cục bên trong trước đây vẫn được giữ bí mật.

Lắp ráp các thành phần của hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4.

Một hệ thống Krasukha-4 hoàn chỉnh bao gồm 2 xe, sử dụng khung gầm xe tải việt dã KAMAZ-6350 8x8, trong đó một xe được trang bị bộ phát tác chiến điện tử và xe còn lại được cấu hình như một trạm chỉ huy.

Các quan chức Nga tuyên bố hệ thống này có thể định vị và gây nhiễu nhiều loại radar, bao gồm radar hình ảnh trên không, đầu dò chủ động trong tên lửa và radar giám sát mặt đất.

Theo nhà sản xuất KRET, Krasukha-4 có bán kính hoạt động hiệu quả "từ 150 đến 300 km theo mọi hướng, tùy thuộc vào các yếu tố môi trường".

Ngoài khả năng triệt tiêu, phương tiện truyền thông nhà nước Nga còn trích dẫn những tuyên bố chưa được xác nhận rằng "hệ thống gây nhiễu Krasukha-4 có thể phát ra các chùm năng lượng đủ mạnh để gây hư hại vật lý cho các hệ thống điện tử nhạy cảm trên một số mục tiêu nhất định".

Nếu đúng như vậy, điều này sẽ định vị hệ thống trên không chỉ là một thiết bị gây nhiễu tín hiệu, mà còn có khả năng của một vũ khí tấn công chống lại các thành phần điện tử.

Bên trong khoang chỉ huy của hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4.

Điều đáng nói nữa không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở bối cảnh rộng hơn: Moskva đã nỗ lực hết sức để che giấu đặc điểm hiệu suất và kiến trúc nội bộ của các hệ thống tác chiến điện tử chiến lược.

Báo cáo bị rò rỉ, với tham chiếu hình ảnh đi kèm, có thể cho phép các nhà phân tích và cơ quan tình báo phương Tây đánh giá chính xác hơn về thiết kế, tính module và logic triển khai của hệ thống Krasukha-4.

Nga từ lâu đã quảng bá hệ thống này là một thành phần cốt lõi trong học thuyết phòng không nhiều lớp của mình - được thiết kế để vô hiệu hóa các phương tiện giá trị cao như máy bay cảnh báo sớm E-3 và UAV RQ-4 Global Hawk trước khi chúng có thể thu thập dữ liệu mục tiêu.

Nghiên cứu cấu hình bên trong tổ hợp Krasukha-4 giúp ích rất nhiều cho các cơ quan tình báo phương Tây.

Tuy nhiên giới chuyên gia lưu ý rằng nhiều hiệu ứng được tuyên bố của hệ thống này vẫn khó xác minh do thiếu dữ liệu thử nghiệm nguồn mở.

Vụ rò rỉ trên là một phần trong chiến dịch đang diễn ra mà Black Mirror nhắm vào các nhà thầu quốc phòng của Nga, trước đó đã tiết lộ các tệp tin liên quan đến sản xuất máy bay không người lái, xuất khẩu radar và những dự án hiện đại hóa xe tăng.