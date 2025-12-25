Rò rỉ file ghi âm với nội dung sốc về ngọc nữ N.

Ngày 24/12, tờ Sohu đưa tin một đoạn ghi âm có liên quan đến nữ diễn viên Tả Nhất đã được phát tán khắp MXH và ngay lập tức trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của mọi người. Nội dung trong file ghi âm là những lời lẽ Tả Nhất xúc phạm nặng nề trợ lý, tiếng đồ vật bị ném vỡ và tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ khi bị "tác động vật lý".

Sau đó, trợ lý cũ của Tả Nhất đã lên mạng kể lại vụ việc. Theo người phụ nữ, cô nhận công việc làm trợ lý và chuyển vào nhà nữ diễn viên để ở từ ngày 10/9. Bất chấp khối lượng công việc lớn, tính khí của Tả Nhất khó chiều, cô vẫn cố gắng hoàn thành. Tuy nhiên, Tả Nhất được voi đòi tiên, thường xuyên đưa ra 1.001 yêu sách làm khó làm dễ trợ lý. Đến ngày 24/9, nữ trợ lý xin nghỉ việc và đề nghị nữ diễn viên thanh tóa tiền lương. Ai ngờ Tả Nhất lại chửi mắng, kì kèo khiến đôi bên xảy ra tranh chấp. Thay vì bình tĩnh nói chuyện, Tả Nhất hung hăng cầm đồ vật đánh vào đầu và người trợ lý túi bụi, gây thương tích cho đối phương.

Tả Nhất có hành vi bạo lực với trợ lý. Ảnh: Weibo.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã chỉ trích Tả Nhất mắc bệnh ngôi sao, hành xử thô lỗ và thiếu trọng nhân viên. Sau khi sự việc đánh người gây sốc của mình bị phanh phui, Tả Nhất đã thừa nhận hành vi, công khai xin lỗi trợ lý cũ. Cô cho biết bản thân đã chi trả đầy đủ tiền lương, tiền đền bù thương tích tổng cộng 5.619 NDT (hơn 21 triệu đồng) cho trợ lý cũ và tung giấy kết luận điều tra của cảnh sát để chứng minh. "Tôi xin lỗi vì đã ra tay đánh người. Tôi thừa nhận đôi lúc chìm đắm trong vai diễn, không kịp điều chỉnh cảm xúc nên tôi đã có hành xử không đúng đắn như vậy", Tả Nhất giải thích về việc động tay động chân với trợ lý cũ của mình.

Tuy nhiên, lời xin lỗi và giải thích nói trên của Tả Nhất chẳng những không giúp cô cứu vãn hình ảnh, ngược lại còn khiến nữ diễn viên bị lên án nhiều hơn. Theo kết luận của cảnh sát, Tả Nhất là người ra tay đánh trợ lý trước, nhưng từng câu từng chữ trong bài xin lỗi không hề có ý nhận sai, thậm chí đổ thừa cho vai diễn khiến mình hành xử thất thường. Trên mạng xã hội, các netizen xứ Trung tiến hành tẩy chay, đòi cấm sóng Tả Nhất vì nhân cách quá tệ.

Tả Nhất thú nhận việc ra tay đánh đập nhân viên và đã bồi thường cho người này. Ảnh: Weibo, Xiaohongshu.

Tả Nhất tên thật Trần Tiểu Thanh, sinh năm 1998. Nữ diễn viên có các tác phẩm tiêu biểu như Vưu Vật, Phó Tiên Sinh Đừng Theo Đuổi Nữa, Đại Tiểu Thư Là Giả... Cô được mệnh danh là ngọc nữ của dòng phim ngắn chiếu mạng vì nhan sắc trong trẻo, dịu dàng. Tuy nhiên, không ai ngờ, Tả Nhất lại là người nóng nảy, hành xử thô bạo và cực đoan đến vậy.

Theo 1 số nguồn tin, tính khí của Tả Nhất rất thất thường, chỉ cần chuyện nhỏ không vừa ý cũng có thể khiến cô bùng nổ. Nữ diễn viên từng vả 2 cú liên tiếp vào mặt nam diễn viên Trần Cương khi họ còn hẹn hò chỉ vì đối phương dám phá giấc ngủ, gọi cô dậy đi trang điểm.

Sự việc của Tả Nhất khiến netizen xứ tỷ dân đều phải đồng loạt lên tiếng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sohu, Sina



