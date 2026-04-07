Rò rỉ bản thiết kế mẫu xe điện mới của VinFast

Hùng Cường/VTC News |

Hình ảnh rò rỉ về mẫu ô tô điện mới nhất của Vinfast đang thu hút sự chú ý, được dự đoán là phiên bản nâng cấp của VF7 hoặc VFe34.

Cộng đồng người dùng ô tô điện tại Việt Nam đang lan truyền hình ảnh về một bản thiết kế xe hơi hoàn toàn mới được cho là của VinFast. Theo các hình ảnh rò rỉ, mẫu xe này sở hữu những đường nét thiết kế tương đối khác biệt so với các dòng xe hiện hữu như VF 8 hay VF 9, làm dấy lên nhiều suy đoán về tên gọi và phân khúc sản phẩm.

Thiết kế đuôi xe có phần giống với Vinfast VF7. (Ảnh: ST)

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phần đầu xe là hệ thống đèn nhận diện ban ngày dạng cánh chim đặc trưng, nhưng được tinh chỉnh thanh mảnh và sắc sảo hơn. Cấu trúc thân xe mang hơi hướng của dòng xe đa dụng (SUV/Crossover) với phần mui vuốt thấp dần về phía sau, tạo cảm giác thể thao. Nhiều người nhận định, đây có thể là biến thể sản xuất thương mại của mẫu VF 7 hoặc là phiên bản nâng cấp toàn diện cho dòng xe điện đầu tiên VF e34.

Một số giả thuyết cho rằng đây chính là mẫu VF e34 thế hệ tiếp theo. (Ảnh: ST)

Đáng chú ý, kể từ khi ra mắt đến nay, cả hai mẫu xe VF 7 và VF e34 đều chưa trải qua bất kỳ đợt nâng cấp nào về mặt ngoại hình. Trong bối cảnh các đối thủ liên tục thay đổi mẫu mã, việc làm mới dải sản phẩm chủ lực này được xem là bước đi cần thiết để hãng xe Việt duy trì sức hấp dẫn trên thị trường.

Về mặt kỹ thuật, các thông số về dung lượng pin và quãng đường di chuyển của mẫu xe trong bản thiết kế vẫn còn là ẩn số. Phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức hay xác nhận về những hình ảnh rò rỉ này.

Xe máy điện to cỡ Honda SH, nhiều tiện nghi như ô tô
