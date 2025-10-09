Samsung vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về dòng Galaxy S26 dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuy nhiên, mới đây một bức ảnh được cho là chụp các mô hình giả của Galaxy S26 Ultra đã xuất hiện, hé lộ tùy chọn màu cam gợi nhớ đến sắc Cam Vũ Trụ trên bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max.

Theo nguồn tin ban đầu, hình ảnh này cho thấy ba phiên bản màu của S26 Ultra, trong đó màu cam là nổi bật nhất. Dù nguồn rò rỉ chưa được xác thực, nhưng leaker uy tín Max Jambor đã đăng tải một số thông tin bổ sung, gợi ý rằng Samsung có thể loại bỏ phiên bản màu đen trên dòng flagship 2026. Thay vào đó, Galaxy S26 Ultra sẽ có màu “Orange” hoặc “Tangerine”, cùng với bạc và đồng ánh kim. Nhiều khả năng, tông cam này sẽ thay thế màu đen vốn có mặt trên các thế hệ Ultra trước đây.

Dòng Galaxy S26 dự kiến ra mắt quý I/2026, đánh dấu lần đầu tiên Samsung trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 và có thể cả Exynos 2600 cho các mẫu flagship. Trong những năm gần đây, Samsung thường tung ra thêm các phiên bản màu độc quyền trực tuyến, như Titanium Jadegreen và Pinkgold trên Galaxy S25 Ultra (256 GB, giá hiện tại khoảng 934,99 USD trên Amazon). Trước đó, Galaxy S24 Ultra cũng từng có bản Titanium Orange, ra mắt trước cả khi Apple giới thiệu iPhone 17 Pro Cosmic Orange.

Ngoài màu sắc, ảnh rò rỉ còn cho thấy cụm camera sau được thiết kế lại, có kiểu bố trí gần giống Galaxy Z Fold 7, cùng các góc bo tròn hơn so với S25 Ultra. Đây đều là những thay đổi từng được nhắc đến trong các tin rò rỉ trước, cho thấy Samsung dường như đang chuẩn bị cho một bước chuyển rõ nét về ngôn ngữ thiết kế trên dòng Galaxy S26 Ultra sắp tới.