Rộ hình ảnh xe máy điện Việt Nam dáng như Honda Lead: Giá đồn đoán dưới 35 triệu đồng, cốp siêu rộng, chạy 150km/sạc

Khôi Nguyên |

Hình ảnh rò rỉ về mẫu xe điện có tên Dat Bike ERA đang gây xôn xao mạng xã hội nhờ thiết kế thực dụng như Honda Lead. Mẫu xe mới này có thể sẽ hướng tới đối tượng khách hàng là các chị em.

Cộng đồng sử dụng xe hai bánh tại Việt Nam đang xôn xao trước loạt hình ảnh thực tế được cho là dòng sản phẩm mới nhất của Dat Bike mang tên ERA đang lan truyền trên mạng xã hội. Hiện đây mới chỉ là những hình ảnh phỏng đoán, dựa trên logo Dat Bike xuất hiện trên xe. Hãng xe Việt Nam chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về sản phẩm này.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy kiểu dáng của mẫu xe máy điện này khá giống Honda Lead. Ảnh: MXH

Dựa vào hình ảnh có thể thấy, khác hoàn toàn với ngôn ngữ thiết kế thể thao của dòng Quantum, mẫu xe mới này gây bất ngờ khi sở hữu ngoại hình thực dụng với những đường nét bo tròn hiện đại. Kiểu dáng của xe gợi liên tưởng mạnh mẽ đến các dòng xe tay ga phổ thông, đặc biệt là mẫu "xe ga quốc dân" Honda Lead, cho thấy bước đi chiến lược của hãng trong việc tiếp cận phân khúc khách hàng đại chúng và người dùng đô thị.

Quan sát chi tiết từ những khung hình rò rỉ, điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở không gian lưu trữ với dung tích cốp xe lớn, có thể tương đương Lead. Thiết kế khoang chứa đồ được tối ưu hóa về cả chiều sâu lẫn chiều rộng, cho phép để vừa mũ bảo hiểm full-face cùng nhiều vật dụng cá nhân cồng kềnh. Đặc điểm này cho thấy mẫu xe mới có thể của Dat Bike đang đặt mục tiêu hướng tới nhóm người dùng là chị em phụ nữ.

Sự xuất hiện của sàn để chân phẳng, rộng rãi cùng móc treo đồ trung tâm và hộc chứa đồ phụ phía trước càng làm tăng thêm tính thực tế cho trải nghiệm di chuyển hàng ngày.

Sàn phẳng, cốp lớn và yên rộng sẽ là lợi thế khi sử dụng đi lại hàng ngày phải chở nhiều đồ. Ảnh: MXH

Về mặt trang bị, mẫu xe mang logo Dat Bike lộ diện với hệ thống đèn hậu lớn. Khu vực điều khiển ghi điểm với màn hình hiển thị LCD kỹ thuật số cỡ lớn, hứa hẹn khả năng hiển thị trực quan các thông số vận hành tương tự Quantum.

Đi sâu vào cấu tạo kỹ thuật, hình ảnh cận cảnh phần thân dưới hé lộ xe sử dụng động cơ điện đặt giữa kết hợp với truyền động bằng dây curoa thay vì động cơ trong bánh (hub motor). Lựa chọn này thường giúp xe vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và tối ưu hóa trọng tâm, mang lại cảm giác lái ổn định hơn và cũng dễ sửa chữa hơn. Xe sử dụng vành đúc đa chấu tối màu.

Động cơ xe không đặt lồng vào bánh. Ảnh: MXH

Dựa trên bảng thông số kỹ thuật được cho là của dòng xe ERA đang lan truyền, dòng xe này dự kiến có hai phiên bản là ERA E1 (Cao cấp) và ERA E2 (Tiêu chuẩn). Phiên bản cao cấp có thể có quãng đường di chuyển lên tới 150 km sau mỗi lần sạc đầy và tốc độ tối đa đạt 80km/h, trong khi bản tiêu chuẩn chạy khoảng 100 km sau mỗi lần sạc. Cả hai phiên bản đều sử dụng công nghệ pin LFP.

Hình ảnh dựng đồ họa tham khảo về mẫu xe điện mới. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Về chi phí sở hữu, mức giá đồn đoán hiện đang dao động từ dưới 35 triệu đồng cho đến gần 44 triệu đồng tùy phiên bản. Nếu những thông tin này được xác thực, đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện phổ thông, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tiện dụng, công nghệ và khả năng vận hành tại Việt Nam.

