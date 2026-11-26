Với Rinabeauty, trải nghiệm thực tế và góc nhìn cá nhân là yếu tố hàng đầu trong quá trình chia sẻ nội dung, hướng tới cung cấp thông tin hữu ích, giúp người xem đưa ra những lựa chọn phù hợp.

‏Rinabeauty là kênh sáng tạo nội dung về làm đẹp của Trần Thị Ngọc Anh (sinh năm 2003, quê Phú Thọ), với 463 nghìn người theo dõi trên TikTok và 200 nghìn người theo dõi trên Facebook. Sở thích làm đẹp và những trải nghiệm trong thời gian du học Hàn Quốc chính là nền tảng giúp Ngọc Anh trở thành một Beauty Creator được nhiều người yêu mến.‏‏

‏Chia sẻ trải nghiệm thực tế‏

‏Vấn đề thường gặp khi lựa chọn mỹ phẩm là có quá nhiều thông tin để tham khảo. Do vậy, Rinabeauty chú trọng cung cấp cho người xem trải nghiệm trung thực và những thông tin có tính ứng dụng về sản phẩm như: thương hiệu, thành phần, công dụng, giá thành, đối tượng và cách sử dụng... Trước khi đưa ra đánh giá, cô đều trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, quan sát kết cấu, cảm giác trên da và khả năng kết hợp với các bước chăm sóc da khác.‏

‏Theo Ngọc Anh, người dùng cần hiểu rõ làn da và nhu cầu của mình, chứ không nên chạy theo xu hướng, bởi một sản phẩm tốt không nhất thiết phải viral hay đắt tiền, mà cần đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với điều kiện của từng người. Vì thế, Rinabeauty làm video từ góc độ của người trực tiếp trải nghiệm, giúp khán giả hiểu rõ sản phẩm, cân nhắc xem sản phẩm đó có cần thiết và phù hợp với nhu cầu của bản thân hay không.‏

‏Từ trải nghiệm cá nhân, Rinabeauty giúp khán giả hiểu rõ hơn về đặc điểm và cách sử dụng sản phẩm (Ảnh: NVCC)

‏‏Ngọc Anh cho rằng, việc đánh giá mỹ phẩm không đơn thuần chỉ là khen hay chê, mà quan trọng là cung cấp đủ thông tin về cả ưu điểm và hạn chế hoặc điểm chưa đáp ứng được kỳ vọng của sản phẩm. Cô luôn thẳng thắn nêu những điểm còn thiếu sót (nếu có) và lý do cụ thể, để người dùng tự cân nhắc, đưa ra lựa chọn phù hợp với mình.‏

‏Hướng đến giá trị bền vững‏

‏Rinabeauty được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lâu dài, hướng tới phát triển bền vững và mang lại giá trị cho khán giả. Điều này được thể hiện qua cách Ngọc Anh lựa chọn chủ đề cho kênh. Cô luôn theo dõi bình luận, tin nhắn và câu hỏi từ người xem để nhận biết điều đang được quan tâm; đồng thời tập trung vào các vấn đề như review sản phẩm thực tế, routine chăm sóc da, so sánh mỹ phẩm, kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng loại da... nhằm giúp người dùng có thêm góc nhìn để cân nhắc trước khi lựa chọn, thay vì chỉ bị thu hút bởi mức độ phổ biến của một sản phẩm.‏

‏Ngọc Anh chia sẻ, cô cảm thấy rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt là những người đã tìm được sản phẩm ưng ý. Đối với cô, giá trị công việc mình đang làm không nằm ở những con số về lượt xem hay lượng người theo dõi, mà ở việc mang đến thông tin hữu ích và tạo sự kết nối giữa những người có chung sở thích.‏

‏Với Ngọc Anh, sự tin tưởng và kết nối với khán giả là nền tảng trong hành trình sáng tạo nội dung (Ảnh: NVCC).

‏‏Trong thời gian tới, Rinabeauty sẽ tiếp tục phát triển đa dạng nội dung, mở rộng các chủ đề về phong cách sống, chăm sóc bản thân và làm đẹp toàn diện; đồng thời hướng đến xây dựng một cộng đồng cởi mở, nơi mọi người có thể thoải mái chia sẻ trải nghiệm và trao đổi những thông tin liên quan đến làm đẹp.‏

‏Đối với Rinabeauty, sự tin tưởng, cảm giác đồng hành chính là yếu tố quan trọng để một Beauty Creator có thể duy trì mối quan hệ lâu dài với khán giả. Và hành trình sáng tạo không chỉ là khám phá những sản phẩm mới mà còn là quá trình chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích người dùng hiểu rõ nhu cầu của bản thân và chủ động hơn trong lựa chọn làm đẹp.‏‏ ‏