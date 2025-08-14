Rima Thanh Vy: "Tôi sợ thật và không hề diễn, tôi tưởng như mình sắp bị chôn sống thật sự"

Chiều ngày 13/8 đã diễn ra buổi show case dự án điện ảnh "Cô dâu ma". Đây là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan với sự tham gia của các diễn viên: Rima Thanh Vy, J.J, Jun Vũ, Công Dương, Pure Duangjai…

Phim được đạo diễn bởi Lee Thongkham – một đạo diễn chuyên dòng phim kinh dị hạng nặng của Thái Lan.

Trong trailer phim vừa được ê-kíp tung ra, "Cô dâu ma" cho thấy rõ sự đầu tư về bối cảnh, phục trang đến dàn dựng các tình huống rùng rợn.

Ở đó, bi kịch làm dâu hào môn xứ chùa Vàng của Yến (Rima Thanh Vy) được làm rõ hơn với chiếc áo cưới truyền thống bị ám bởi hồn ma cô dâu và những tập tục kỳ quái của gia đình chồng. Chưa hết áp lực bởi những lời giáo huấn đầy ám muội của mẹ chồng, nàng dâu mới đã rơi vào hoang mang khi dần khám phá ra quá khứ của chồng.

Các diễn viên Việt Nam và Thái Lan tại buổi show case.

Rima Thanh Vy là gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị. Cô từng đóng Mười: Lời nguyền trở lại, Cám và vai đả nữ khá ấn tượng trong phim Thanh Sói của Ngô Thanh Vân.

Khi được hỏi có muốn học tập đàn chị Ngô Thanh Vân trong việc đóng phim ở nước ngoài, Rima Thanh Vy nói: " Trong quá trình làm việc với chị, tôi học hỏi được rất nhiều. Tôi cũng là một người tham vọng. Tôi tham vọng không chỉ ở Việt Nam mà muốn được thử nhiều vai diễn mới lạ, thú vị, được giao lưu ở các nền văn hóa khác nhau.

Tôi đã rất cố gắng và mong muốn được kế thừa chị Ngô Thanh Vân trong việc là một diễn viên Việt Nam vươn tầm quốc tế ".

Rima Thanh Vy cũng cho biết, cô bị bất ngờ khi câu chuyện bùa ngải trong phim là có thật ở một gia đình giàu có ở Chiang Mai ngày xưa.

Cô nói: " Lúc casting và đọc kịch bản, tôi chỉ nghĩ là làm phim về đề tài ma quỷ thôi nhưng tới Chiang Mai rồi thì tôi mới biết, bùa ngải trong phim là chuyện có thật.

Lúc đó, tôi lo lắm, rất sợ. Vì tôi phải sống và làm việc ở Chiang Mai một thời gian nên tự nhiên các hành động của mình cũng nghiêm túc hơn bình thường. Tôi không còn đùa giỡn như trước.

Tôi cũng lo là, với câu chuyện có thật như vậy thì liệu diễn xuất của mình kết hợp với các cô chú anh chị diễn viên Thái Lan thì có lột tả được sự đáng sợ, tàn nhẫn đó không? Tôi hy vọng phim sẽ đem tới cho mọi người những hình ảnh ấn tượng để mọi người biết đây từng là câu chuyện có thật ở Chiang Mai ".

Rima Thanh Vy chia sẻ tại sự kiện.

Rima Thanh Vy cũng cho biết, cô rất nghiêm túc trong quá trình thực hiện bộ phim, có những cảnh quay là cô thực sự sợ hãi, chứ không còn là diễn xuất.

Rima Thanh Vy cũng cho biết, cô có nhiều trải nghiệm khó quên khi quay phim. Một vài cảnh quay kinh dị nặng đô khiến cô ám ảnh.

Nữ diễn viên nói: "Cảnh sợ nhất với tôi là cảnh nằm dưới hố chất đầy xác chết. Tôi sợ thật và hầu như không hề diễn. Giữa trời mưa lạnh, bùn đất nhớp nháp, với những đôi tay cứ kéo mình xuống hố, tôi tưởng như mình sắp bị chôn sống thật sự" , Rima Thanh Vy kể lại.

Dù vậy, "nàng Tấm" cho biết cô cảm thấy biết ơn xuyên suốt quá trình làm việc vì luôn được ê-kíp yêu thương, hỗ trợ hết mình.

Cũng trong showcase, nhà sản xuất Hằng Trịnh lần đầu tiên thẳng thắn chia sẻ về cuộc chiến phòng vé dịp lễ 2/9 sắp tới. Nhà sản xuất cho biết, không ngại "đụng độ" phim có Hoài Linh tham gia cũng ra rạp vào dịp này.

"Việc tham gia đường đua dịp lễ này của Cô dâu ma không nằm ngoài mục đích mang lại một món ăn mới lạ cho khán giả Việt bên cạnh món ăn quê nhà quen thuộc. Nhất là trong dịp nghỉ lễ dài ngày, mọi người sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ tất cả bộ phim để thị trường thêm phần sôi nổi", nhà sản xuất nói.

Một số hình ảnh trong phim.

Được biết, bộ phim sẽ ra mắt tại Việt Nam và đồng thời công chiếu tại Úc, New Zealand từ 29/8/2025. Bên cạnh đó, nhà làm phim cũng xác nhận, "Cô dâu ma" sẽ được chiếu tại nhiều thị trường vốn nổi tiếng khó tính và có tiêu chuẩn cao khác trong thời gian tới như Mỹ, Canada, Đài Loan, các nước Nam Mỹ và Đông Nam Á.