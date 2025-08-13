Nghệ sĩ duy nhất được gọi là "tổng tài Việt Nam": Đại gia nghìn tỷ, cực điển trai, 42 tuổi chưa vợ

Minh Beta tên thật là Bùi Quang Minh, sinh năm 1983. Anh từng là học sinh chuyên toán Trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Tốt nghiệp cấp 3, anh nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Australia và tốt nghiệp bằng ưu tú loại 1 tại Đại học Sydney.

Sau đó, anh tiếp tục nhận được học bổng Fulbright (Mỹ) và đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 2014. Chưa kể, anh còn thi đỗ vào khóa MBA của cả Stanford và Harvard.

Báo An ninh tiền tệ đưa tin, sau khoảng thời gian làm việc tại Singapore, Minh Beta trở về Việt Nam, khởi nghiệp với chuỗi 6 cửa hàng Doco Donuts & Coffee vào năm 2009. Trước khi trào lưu bánh Donuts thoái trào, vị doanh nhân đã kịp rút lui và bán thành công công ty của mình.

Sau đó, anh sáng lập cụm rạp chiếu phim BHD và khu vui chơi ẩm thực Beta Cineple. Anh cũng là người sáng lập kiêm chủ tịch Chủ tịch Beta Group. Năm 2020, với khoản đầu tư góp vốn 8 triệu USD từ Quỹ đầu tư Daiwa PI Partners (Nhật Bản), Beta Media (công ty thành viên của Beta Group) cán mức định giá doanh nghiệp là 1.000 tỷ đồng.

Shark Minh Beta.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Minh Beta thường xuyên xuất hiện cùng những người bạn là người có ảnh hưởng như fashionista Cô em Trendy, YouTuber Dino Vũ, Stylish nổi tiếng Chi Lemon.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Minh Beta cho biết anh không thích thú với đồ hiệu. "Anh không thích quần áo. Anh thấy nó là tiêu sản, không mang lại cho anh nhiều giá trị.

Trước kia, khi mà mình còn chưa có nhiều khả năng tài chính, mình đi chơi với bạn bè thấy chúng nó cứ đồ hiệu từ đầu đến chân, có sự mất tự tin nhất định. Lúc đấy mình cũng phải tự nhắc bản thân mình là có lẽ giá trị con người được đo đếm không chỉ qua những điều đó”, Minh Beta chia sẻ trên báo An ninh tiền tệ.

Dù là doanh nhân giàu có nhưng đến mãi đến năm 39 tuổi, anh mới mua chiếc ô tô đầu tiên. Trước đó, anh vẫn đi xe công nghệ.

Điều đặc biệt là, ngoài kinh doanh, Minh Beta còn được biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất phim, thậm chí tham gia đóng phim – một nghệ sĩ đa tài dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Anh là người sáng tác ca khúc nổi tiếng "Việt Nam ơi" và thu được số tiền bản quyền đáng kể từ bài hát này. Giai điệu quen thuộc "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào mãi hát lên Việt Nam ơi" từng vang lên khắp các nẻo đường, phủ sóng truyền hình mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam xuất trận.

Năm 2018, ca khúc Việt Nam ơi của Minh Beta đã trở thành bài hát quốc dân khi tuyển U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á.

Nam nghệ sĩ đa tài kiêm doanh nhân giàu có trình diễn ca khúc "Việt Nam ơi" do chính mình sáng tác trên sân khấu hơn 50.000 khán giả tại Mỹ Đình hôm 10/8.

Anh đã xúc động nói rằng: "Cả đời cặm cụi làm doanh nhân… nhưng hạnh phúc nhất là được hát cho Tổ quốc"

Tối ngày 10/8 vừa qua, nam nghệ sĩ kiêm doanh nhân giàu có này đã có màn trình diễn đầy cảm xúc trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” với hơn 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình. Tại sân khấu này, Minh Beta đã hát mở màn chính ca khúc “Việt Nam ơi” do mình sáng tác vào năm 2011.

Đây là lần đầu anh đứng trên một sân khấu quy mô lớn, hát live trước hàng chục nghìn khán giả, hòa giọng cùng dàn nghệ sĩ chuyên nghiệp và ban nhạc lớn.

Trong chương trình Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ mùa 6, nam nghệ sĩ kiêm doanh nhân Minh Beta đã khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ.

Báo Phụ nữ Số gọi shark Minh Beta là “bách khoa toàn thư sống”. Thậm chí nhiều người hâm mộ còn gọi anh là “tổng tài Việt Nam”. Anh không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử mà còn bởi lối nói chuyện thân thiện, thông minh, khiêm tốn và đam mê cún cưng.

Về chuyện tình cảm riêng tư, nam nghệ sĩ kiêm doanh nhân giàu có này từng chia sẻ trong chuỗi clip ngắn chủ đề “Fan hỏi Minh trả lời” rằng anh vẫn độc thân.

Cụ thể, anh nói: “Mình chưa có người yêu nha. Cho nên bạn nào có mối nào hay ho mai mối mà cảm thấy phù hợp với Shark thì bring it on (mang tới đây)" (nguồn: Fan hỏi Minh trả lời).

Nam nghệ sĩ sinh năm 1983 hiện vẫn chưa lập gia đình.

Anh có niềm đam mê với cún cưng.

Cũng trong chuỗi clip này, “tổng tài Việt Nam” tiết lộ, anh từng trải qua 3 mối tình. Nụ hôn đầu tiên xảy ra khi anh 18 tuổi trong 1 buổi tối đen như mực, không nhìn thấy gì nên mọi giác quan “bùng nổ”.

Là người đi hẹn hò khá nhiều nhưng Shark Minh vẫn chưa quên được mối tình cách đây 7-8 năm. Dù anh là người chủ động kết thúc mối quan hệ nhưng anh cũng rất đau đớn “Vì những tổn thương mình không chịu được nữa”, anh nói.

Báo Phụ nữ mới đưa tin, anh chưa từng công khai hình ảnh nào bên bạn gái. Có lần, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn CEO Beta Group hẹn hò với "soái ca" khởi nghiệp Phillip An - Co-Founder của Homebase.

Nguyên do của sự việc là vì ông chủ của Beta Group đăng tải hình ảnh thân thiết bên Phillip An cùng dòng trạng thái ẩn ý: "Ai cũng giục là phải có bồ đi... thôi thì Tết đến rồi".

Hiện tại, ở tuổi 42, nam nghệ sĩ kiêm doanh nhân nghìn tỷ Minh Beta vẫn chưa lấy vợ mà tập trung phát triển sự nghiệp.