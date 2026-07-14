Rheinmetall tạo ra cách mạng chiến trường với súng phóng lựu thông minh HAMMR

Phân nhánh của Rheinmetall tại Mỹ đã giới thiệu súng phóng lựu "thông minh" HAMMR (Highly Advanced Multi-Mission Rifle).

Doanh nghiệp đã thông báo điều này bằng cách đăng tải một bài viết tương ứng trên trang LinkedIn của mình.

Khẩu HAMMR được phát triển như một phần của chương trình Hệ thống Súng phóng lựu Chính xác (PGS) của Quân đội Mỹ, bao gồm việc tạo ra một loại vũ khí bán tự động với đạn được nạp từ hộp tiếp đạn, thiết kế để bắn từ vai.

Tổ hợp này bao gồm súng phóng lựu, đạn dược và hệ thống điều khiển hỏa lực. Hệ thống mới được thiết kế để đảm bảo tiêu diệt nhanh chóng và chính xác kẻ địch, cũng như các máy bay không người lái ở cự ly gần.

Súng phóng lựu HAMMR (Highly Advanced Multi-Mission Rifle) trên thao trường.

Khẩu HAMMR của Rheinmetall được phát triển dựa trên súng phóng lựu SSW40. Tính năng chính của nó là hệ thống giảm giật tự điều chỉnh, cho phép sử dụng cả đạn tốc độ thấp (LV) và tốc độ trung bình (MV) thế hệ mới do Rheinmetall sản xuất.

Đạn MV có vận tốc ban đầu cao và quỹ đạo bay phẳng hơn, giúp tăng tầm bắn hiệu quả lên đến 900m, từ đó nâng cao đáng kể hỏa lực và độ chính xác của súng phóng lựu trong điều kiện chiến đấu.

SSW40 hỗ trợ nhiều loại đạn dược, bao gồm đạn nổ mảnh (HEFRAG), đạn nổ phá đa năng (HEDP) và nhiều loại khác. Nó cũng cho phép sử dụng đạn chiếu sáng, đạn khói và đạn không gây sát thương, mở rộng phạm vi ứng dụng của súng phóng lựu - từ hoạt động chiến đấu truyền thống đến thực hiện nhiệm vụ trong các cuộc xung đột phi đối xứng.

Khẩu SSW40 tương thích với nhiều loại thiết bị phụ trợ hiện đại, bao gồm kính ngắm laser, hệ thống điều khiển hỏa lực và bộ lập trình hồng ngoại.

Đặc biệt, việc tích hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực FCS - TacRay Ballistic, được trang bị máy đo khoảng cách laser và máy tính đạn đạo cho phép thực hiện chức năng kích nổ đạn trên không, giúp tăng hiệu quả bắn trúng mục tiêu ẩn nấp.

Phiên bản dành cho thị trường Mỹ được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực Aimpoint FCS15.