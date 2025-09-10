RG: Nga đánh vào đầu não Kiev, nghi tập kích tòa Nội các - TT Putin nhận báo cáo nóng, NATO 1 phen náo loạn

Đòn tấn công lớn chưa từng có

Tờ RG và Đài Tsargrad (Nga) đưa tin, rạng sáng 7/9, Nga triển khai đợt tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn nhất từ đầu xung đột. Hơn 800 UAV Geran cùng tên lửa Iskander, Kalibr đã đánh trúng nhiều mục tiêu trên khắp Ukraine. Đáng chú ý, tòa nhà Nội các Bộ trưởng ở Kiev đã bốc cháy.

Theo cơ quan giám sát của Ukraine, Nga sử dụng hơn 800 UAV – con số cao nhất kể từ đầu chiến sự, vượt kỷ lục trước đó là 728 chiếc. Ngoài UAV, lực lượng Nga còn phóng 8 tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander-M, một số Iskander-K và nhiều tên lửa hành trình Kalibr.

Các đòn đánh trải rộng trên nhiều khu vực: Kiev, Odessa, Kharkiv, Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia, Starokonstantinov, Vasylkiv, Reshetylivka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 149 mục tiêu đã bị tấn công, gồm cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng giao thông, kho tàng, sân bay, radar, hệ thống phòng không, cùng nơi tập trung binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê.

Nga vừa phát động đợt tấn công quy mô chưa từng có nhằm vào Ukraine. Ảnh: TST

Một số mục tiêu chính:

Dnipropetrovsk: sân bay quốc tế và kho quân sự tại Krivoy Rog.

Poltava/Kremenchuk: cầu Kryukovsky qua sông Dnipro, sân bay quân sự Poltava.

Zaporizhzhia: nhà máy sản xuất phục vụ công nghiệp quốc phòng.

Sumy: kho của Lữ đoàn 158 tại Khoryuzhevka.

Dobropolie: Nhà văn hóa mỏ than Dobropolska, nơi quân đội Ukraine đóng quân.

Kiev và vùng phụ cận: nhà xưởng sửa chữa khí tài hạng nặng và nhiều nhà chứa.

Tòa nhà Nội các Ukraine bốc cháy

Hình ảnh gây chú ý nhất là vụ cháy lớn tại tòa nhà Nội các Bộ trưởng Ukraine ở Kiev. Đến trưa 7/9, diện tích cháy lan rộng khoảng 1.000 m², tầng trên cùng – nơi đặt Bộ Tài chính và văn phòng Thủ tướng Yulia Sviridenko – hư hại nặng.

Truyền thông Ukraine nhận định vụ việc mang tính chất cảnh báo, đồng thời nêu khả năng các cơ quan khác, trong đó có văn phòng Tổng thống Zelensky, có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Tòa nhà Chính phủ Ukraine bốc cháy sau khi trúng tên lửa Nga ngày 7-9 - Ảnh: Reuters

Theo Đài Tsargrad (Nga), vụ việc đã đánh dấu lần "lần đầu tiên Nga tấn công trực diện giới tinh hoa của Ukraine". Nguồn tin mà đài này ghi nhận được cho biết, đây có thể là quyết định của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, và Tổng thống Putin đã được báo cáo nóng.

Cựu nghị sĩ Ukraine Oleg Tsarev không loại trừ khả năng đây là tín hiệu răn đe từ Moscow.

Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, nếu Moscow chủ đích tấn công mạnh vào cơ quan chính phủ ở Kiev, hậu quả sẽ không dừng ở một vụ cháy tầng trên, mà có thể là phá hủy toàn bộ công trình.

Vụ việc hiện đang tác động mạnh đến tâm lý của giới chức Kiev. Quan niệm cho rằng "Nga sẽ không tấn công vào các tòa nhà chính phủ" đã bị phá vỡ, khiến các cơ quan đầu não Ukraine khó duy trì cảm giác an toàn tuyệt đối.

NATO một phen náo loạn vì UAV Nga

Đáng chú ý, chỉ ít ngày sau đợt tập kích kỷ lục hôm 7/9, Nga tiếp tục gây chấn động khi UAV của họ không chỉ khiến Ukraine lao đao mà còn buộc Ba Lan – đồng minh thân cận của Kyiv – cùng lực lượng NATO phải náo loạn ứng phó.

Sáng 10/9, Ba Lan thông báo đã triển khai hệ thống phòng không và điều động chiến đấu cơ để bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập không phận. Vụ việc xảy ra cùng thời điểm Nga mở đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, buộc cả lực lượng không quân Ba Lan và NATO phải khẩn cấp xuất kích.

Theo Reuters, hơn 10 UAV đã vượt qua biên giới phía đông Ba Lan, bay vào các tỉnh Podlaskie, Mazowieckie và Lublin. Quân đội Ba Lan đã bắn hạ một số mục tiêu, đồng thời mở chiến dịch tìm kiếm mảnh vỡ. Giới chức Warsaw gọi đây là hành vi vi phạm "chưa từng có" chủ quyền lãnh thổ, coi đó là một "hành động gây hấn" trực tiếp.

Chiến đấu cơ F-16 tham gia cuộc tập trận NATO Air Shielding tại khu vực gần căn cứ không quân Lask, miền Trung Ba Lan, năm 2022 (Ảnh: Getty)

The Guardian dẫn nguồn quân sự cho biết tổng cộng từ 11 đến 19 UAV bị bắn hạ trong vụ việc. Sự cố buộc bốn sân bay, trong đó có sân bay quốc tế Chopin tại thủ đô Warsaw, phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn bay.

Không quân Hà Lan cũng tham gia hỗ trợ, thể hiện mức độ phối hợp chặt chẽ giữa Ba Lan và NATO trong ứng phó tình huống khẩn cấp.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã triệu tập nội các khẩn cấp, đồng thời liên lạc với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte để bàn thảo phương án ứng phó.

Ông khẳng định Ba Lan "sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động xâm phạm nào" và kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận vụ việc như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Sự cố khiến dư luận phương Tây lo ngại leo thang. Một số nhà lập pháp Mỹ gọi đây là "hành động chiến tranh", trong khi các chuyên gia an ninh nhận định nguy cơ mất kiểm soát đang hiện hữu nếu xung đột tại Ukraine tiếp tục lan rộng.

Vụ UAV Nga tiến vào không phận Ba Lan sáng 10/9 đánh dấu bước ngoặt mới trong cách Warsaw phản ứng trước nguy cơ từ chiến sự láng giềng. Đây là lần đầu tiên Ba Lan trực tiếp sử dụng biện pháp quân sự quy mô lớn để bảo vệ không phận, đồng thời phát đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong khuôn khổ NATO.

(Theo TST, Reuters)