Reviewer ô tô nổi tiếng đâm nát đầu Rolls-Royce Spectre quy đổi 26 tỷ đồng, CĐM bóc tách nguyên nhân, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều

Trong giới đánh giá xe Trung Quốc, Chen Zhen là một cái tên gần như ai cũng biết. Anh từng là biểu tượng cho thế hệ reviewer dám thử, dám nói, dám đụng đến cả những thương hiệu lớn. Mỗi clip của Chen Zhen đều có hàng triệu lượt xem, đôi khi gây tranh cãi nhưng luôn tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng yêu xe.

Thế nhưng, vào đầu tháng 10 vừa qua, cái tên ấy lại xuất hiện khắp mạng xã hội vì một lý do hoàn toàn khác - một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chiếc Rolls-Royce Spectre điện trị giá 7 triệu nhân dân tệ, quy đổi 26 tỷ đồng.

Chen Zhen đứng bên cạnh chiếc xe siêu sang bị tai nạn. Ảnh: MXH

Chiều 3/10/2025, chiếc Rolls-Royce Spectre do reviewer Chen Zhen cầm lái bất ngờ va chạm mạnh với một xe dịch vụ Didi tại khu vực đường Wanshou (quận Hải Điến, Bắc Kinh). Hình ảnh hiện trường lan truyền chóng mặt: phần đầu xe nát bét, túi khí bung, cảnh sát phải phong tỏa khu vực.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng, kéo theo hàng loạt tranh luận về an toàn, trách nhiệm và lối sống của giới “reviewer siêu xe”.

Cảnh sát giao thông Bắc Kinh xác nhận không có thiệt hại về người, song thiệt hại vật chất rất lớn, và nguyên nhân đang được điều tra.

Chiếc Rolls-Royce nằm ở hiện trường. Ảnh: MXH

Theo một trang mạng xã hội Trung Quốc, một nhân chứng kể lại: “Nghe tiếng va cực lớn, tôi tưởng là vụ nổ lốp. Khi chạy ra thì thấy chiếc Rolls-Royce nằm giữa đường, đầu xe bẹp rúm.”

Tối cùng ngày, Chen Zhen đăng bài trên Weibo cá nhân, thừa nhận là người lái chiếc xe gặp nạn: “Tôi xin lỗi công chúng, xin lỗi người bị thương và gia đình họ. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, bao gồm cả phần bồi thường. Mọi điều tiêu cực, tôi đều sẵn sàng gánh.”

Anh cũng nói rằng đã liên hệ trực tiếp với người bị nạn để thăm hỏi, đồng thời phối hợp với cảnh sát trong công tác điều tra.

Cận cảnh cho thấy xe bị hư hỏng khá nặng. Ảnh: MXH

Sự việc nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo với hàng trăm triệu lượt thảo luận. Một bên chỉ trích Chen Zhen “lái xe thiếu trách nhiệm, không mua bảo hiểm thương mại”, bên còn lại lại cho rằng “anh dám nhận lỗi, dám đối diện, xứng đáng được tôn trọng”. Có ý kiến cho rằng reviewer này đã chạy ngược chiều dẫn tới tai nạn.