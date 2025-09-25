Review bánh dẻo chị Nhung: Không quá ngọt nhưng lại quá ngon!

Dạo gần đây, thị trường bánh Trung thu sôi động hơn bao giờ hết bởi những hương vị bánh độc đáo, cùng với đó là bao bì xinh xắn khiến ai nhìn cũng muốn mua ngay. Nếu như nhiều thương hiệu lớn đầu tư mạnh vào bao bì bắt mắt và công thức mới lạ thì trên mạng xã hội không ít chiếc bánh lại nổi lên nhờ sự sáng tạo của cộng đồng. Trong đó, phải nói đến đó là chiếc bánh dẻo "thị phi” đang rần rần mạng xã hội dạo gần đây của Hồng Nhung - Bánh dẻo nhân sen nhuyễn 4 trứng muối. Chiếc bánh dẻo này có các-h ăn vô cùng độc đáo và khiến nhiều người phải tranh cãi gay gắt trên MXH.

Vậy thì hãy theo chân Có Như Lời Đồn để làm và ăn thử bánh dẻo trứng muối "thị phi” này như thế nào nhé!

Review bánh dẻo trứng muối "thị phi" đang hot

Hình thức bánh không như mong đợi, vỏ bánh ngoài bị ép không thấy rõ hình thù

Hình thức của bánh Trung thu Hồng Nhung khá đơn giản. Như bao tiệm bánh Trung thu nhỏ khác bánh chỉ được gói bằng bao bì nhựa, không hộp sang hay thiết kế cầu kỳ. Mọi thông tin về bánh như nguyên liệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng và địa chỉ sản xuất đều được in trực tiếp trên bao bì khiến cho cái nhìn đầu tiên về bánh là hơi đơn điệu.

Bao bì của bánh dẻo Hồng Nhung khá đơn giản

Khi cầm chiếc bánh trên tay, Có Như Lời Đồn đã vô cùng bất ngờ bởi trọng lượng và kích thước của bánh. Được biết, bánh dẻo có trọng lượng 350 gram, chính vì thế khi cầm khá đầm tay và thậm chí là có phần hơi nặng. Vỏ bánh được ép thành hình hoa như trên trang quảng cáo bánh trung thu của Hồng Nhung nhưng đây là một điểm trừ nhỏ khi vận chuyển.

Khi vận chuyển đến, bánh không còn rõ hình in

Tuy nhiên khi bánh đến tay thì bánh không còn hiện rõ hình thù, có lẽ là do khâu vận chuyển khiến bánh bị đè ép. Không những thế, trên lớp bánh còn có lớp bột bị vón lại khiến cho tổng thể phần bánh không còn đẹp mắt so với lúc mới ra lò.

Hương vị khá ngọt, phù hợp ăn và uống trà để cân bằng hương vị

Dựa trên thông tin được in trên bao bì, bánh dẻo nhân sen nhuyễn 4 trứng muối có các thành phần như: bột nếp, hạt sen, hạnh nhân, nước hoa bưởi, nước đường, hương sen. Chính vì có các nguyên liệu thiên ngọt như thế nên tổng thể phần bánh nếu ăn không ép dẹp như trên mạng xã hội thì sẽ có phần ngọt thiên hơi gắt ở hậu vị.

Có Như Lời Đồn đã thực hành theo cách ăn đang nổi rần rần trên mạng xã hội, đó chính là ép bánh dẹp xuống để phần nhân trứng muối bên trong vỡ ra, hoà quyện cùng lớp nhân sen và vỏ bánh. Một điểm cộng đáng khen cho bánh dẻo của Hồng Nhung đó chính là phần vỏ ngoài khá chắc, khi cắt phần bột không quá dính vào phần dao và rất dễ dàng để thao tác.

Bánh dẻo được ép như cách làm đang hot trên mạng xã hội

Bánh sau khi ép vị không ngọt như ăn nguyên khối, phần bánh dẻo màu trắng tươi là một điểm sáng khi thưởng thức, bánh dẻo hơi dai và thơm nhưng không ngấy. Đây chính là một điểm cộng cho bánh dẻo của Hồng Nhung. Nhân trứng muối của bánh sau khi ép được dàn đều với phần bánh dẻo và khá ẩm nên khi ăn vào sẽ không ngán. Nếu ăn từ miếng thứ 2 trở lên thì có thể bạn sẽ cảm nhận được sự gắt ở hậu vị. Khi đó, bánh dẻo nhân sen nhuyễn 4 trứng muối sẽ ăn ngon hơn nếu thưởng thức cùng các vị trà xanh ít ngọt để trung hoà vị giác.

Bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối sau khi ép

Tuy nhiên, chiếc bánh dẻo được ép dẹp này lại chinh phục nhiều người nhờ sự cân bằng hoàn hảo về hương vị và kết cấu. Bánh có độ ngọt vừa phải, không hề gắt nhất là phần hạt sen và trứng được dàn đều. Điều đặc biệt là khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được ba kết cấu hòa quyện rõ rệt: vừa dẻo dai, vừa mịn màng lại có chút xốp nhẹ. Nhờ sự phức hợp của hương vị và việc miếng bánh được cắt nhỏ dễ ăn hơn, món này đã trở nên vô cùng được ưa chuộng.

Bánh có hương vị khá ngọt

Giá cả không mấy phải chăng khiến nhiều người tranh cãi

Với mức giá 350 nghìn đồng cho một chiếc bánh dẻo thì có phần hơi đắt so với giá thị trường. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này khó thuyết phục khi hình thức không nổi bật và hương vị chưa đủ khác biệt. Tuy nhiên, nếu mua để trải nghiệm cách ăn có phần “sành điệu” mà cư dân mạng đang rần thì đây chính là một trải nghiệm đáng để thử.

Mặt khác, đối với nhiều người, mức giá 350 nghìn cho một chiếc bánh là một mức giá khá phải chăng vì hương vị của bánh dẻo Hồng Nhung hợp khẩu vị của họ. Thậm chí có một số thực khách còn mua thêm, bất chấp giá cao hơn so với mặt bằng chung.

Bánh dẻo sen nhuyễn 4 trứng muối có mức giá 350 nghìn cho một bánh

Tổng thể, bánh dẻo của Hồng Nhung mang đến một trải nghiệm khá thú vị nhờ cách ăn ép dẹp lạ mắt và phần nhân trứng muối dàn đều, tạo cảm giác mới mẻ so với bánh dẻo truyền thống. Tuy vậy, hương vị thiên ngọt nên có thể không hợp với tất cả mọi người, và mức giá 350 nghìn cũng dễ khiến thực khách cân nhắc. Đây có lẽ là món bánh đáng thử một lần để bắt kịp trend, nhưng để trở thành lựa chọn yêu thích lâu dài thì còn tùy vào khẩu vị của từng người.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!