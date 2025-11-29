Tiêu điểm

Reuters dẫn nguồn quan chức Mỹ cho biết: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ bỏ qua cuộc họp các ngoại trưởng NATO tại Brussels vào tuần tới. Đây là một sự vắng mặt hết sức bất thường của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tại cuộc gặp xuyên Đại Tây Dương quan trọng.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau sẽ thay mặt Washington tham dự, một quan chức cho hay.

Đáng chú ý

Sự vắng mặt hết sức bất thường

Thông thường, NATO tổ chức 2 cuộc họp chính thức của các ngoại trưởng mỗi năm, và việc ngoại trưởng Mỹ vắng mặt là điều cực kỳ hiếm. Năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson khi đó ban đầu dự định bỏ qua một cuộc họp vào tháng Tư, nhưng sau đó sự kiện đã được sắp xếp lại để phù hợp với lịch của ông.

Họ nói gì - nghĩ gì

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters rằng ông Rubio đã tham dự họp hành đủ nhiều.

"Ngoại trưởng Rubio đã tham dự hàng chục cuộc họp với các đồng minh NATO, và sẽ là bất khả thi nếu kỳ vọng ông có mặt ở mọi cuộc họp," quan chức này nói.

Thời điểm khó khăn của Ukraine

Hiện chưa rõ lý do ông Rubio dự định bỏ qua cuộc họp ngày 3/12.

Tuy nhiên, khả năng ông vắng mặt diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Ukraine đang gấp rút thu hẹp khác biệt liên quan đến kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, trong khi một số nhà ngoại giao châu Âu phàn nàn rằng họ bị gạt ra ngoài tiến trình này.

Tình huống diễn ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Ukraine. Ngoài những lo ngại về tiến trình hòa bình, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak, đã từ chức hôm 28/11, chỉ vài giờ sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám xét nhà riêng của ông.

Hiện tại, các quan chức Ukraine và châu Âu lo ngại về khả năng bị ép buộc chấp nhận một thỏa thuận quá có lợi cho Nga, và những lo ngại này đã gia tăng đáng kể sau khi bản dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh bị rò rỉ tới truyền thông hôm 18/11.

Tác động

Sự vắng mặt của ông Rubio có nguy cơ làm dấy thêm nghi ngờ về cam kết của Washington đối với an ninh châu Âu, vốn đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây.