Rét đậm, rét hại tại Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu xuống 7 độ C

Vào lúc 7 giờ ngày 20/1, các trạm khí tượng Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai 14,7 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) 14,2 độ C; thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà) rét hại ở ngưỡng 10,5 độ C và tại khu du lịch quốc gia Sa Pa (thị xã Sa Pa) nhiệt độ giảm sâu nhất với mức 7 độ C.



Tại đây, tiết trời còn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù mờ mịt càng làm tăng thêm mức độ lạnh rét.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo, ngày và đêm 20/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định.

Theo đó, nhiệt độ ở các khu vực ít biến động. Vùng thấp trời rét đậm vào đêm và sáng sớm, vùng núi có rét hại, các vùng núi cao rét hại nặng.