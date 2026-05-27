Resort Hội An thả khối đá khổng lồ xuống bể bơi, khách Tây giải nhiệt cấp tốc: “Sao giống cách mẹ tôi làm mát bát canh rau luộc vậy?”

Content nóng nhất cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trên cõi mạng những ngày này là chuyện chống nắng nóng. Người cập nhật nhiệt kế ngoài trời, người rán trứng dưới trời nắng, người chế cháo những mẹo giải nhiệt hài hước khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cách làm mát hồ bơi tại một resort ở Hội An đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Những khối đá khổng lồ được thả xuống bể bơi (Nguồn: @sydclearscustoms)

Trong video được đăng tải trên TikTok, một du khách nước ngoài ghi lại cảnh những khối đá lớn thả trực tiếp xuống bể bơi resort. Chứng kiến khoảnh khắc này, vị khách tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú. Đi kèm đoạn clip, người này viết: “POV: It's hot as hell in Hoi An and I absolutely got in to play with an ice block” (Tạm dịch: Trời ở Hội An nóng kinh khủng và tôi đã nhảy xuống hồ để chơi với một cục đá ).

Những tảng đá lạnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước nhanh chóng trở thành tâm điểm của đoạn video. Không ít du khách trong hồ bơi cũng thích thú, lại gần chạm tay hoặc chơi đùa cùng những khối đá khổng lồ. Rõ ràng những khối đá đã lại mang đến cảm giác mát mẻ và trải nghiệm thú vị.

Khách du lịch thích thú, bơi quanh những khối đá vừa được thả xuống

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận về gần 500k lượt xem chỉ sau nửa ngày đăng tải cùng hàng trăm bình luận hài hước từ cư dân mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước ý tưởng có phần đơn giản nhưng thú vị:

“Ủa ý là thật luôn đó hả trời, hài dữ vậy”, “Cách mẹ tôi làm mát bát canh rau luộc vào mùa hè”, “Quá cưng chiều khách rồi", “Ê đã vậy, nhìn thôi là thấy mát lạnh rồi”, “Mỗi người một cây, tan hết rồi mới được lên bờ”, “Dịch vụ đúng kiểu chiều lòng các thượng đế luôn”, “Cái khó ló cái sáng tạo hả?”, “Ê! Vui vậy!”,...

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng không cần tính đến độ hiệu quả bởi điều quan trọng nhất là trải nghiệm của du khách: “Mát hay không thì chưa biết nhưng nhìn thấy đá lạnh là tinh thần người bơi tự nhiên phấn chấn hơn liền”, “Khách thích là được, hiệu quả hay không không quan trọng",...

Thực tế, việc đưa những khối đá lớn xuống hồ bơi là cách làm mát đã được một số khu nghỉ dưỡng ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới như Dubai, Qatar,.. áp dụng vào mùa hè. Với cách làm này, hiệu quả làm lạnh nước có thể không quá rõ rệt bởi thể tích hồ bơi rất lớn, nhưng sự xuất hiện của những tảng băng nổi giữa mặt nước lại tạo cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày oi bức. Với nhiều du khách, đây còn là một trải nghiệm mới lạ, đủ để biến một buổi bơi bình thường thành khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch.

Nhiều resort ở các nước nhiệt đới cũng dùng cách thả đá lạnh xuống bể bơi vào mùa hè (Nguồn: @carolinestanbury, @travelenvogue)

(Tổng hợp)