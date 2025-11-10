REE rót thêm 3.250 tỷ làm điện gió

Ảnh minh họa

Theo nghị quyết mới công bố, Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) sẽ được công ty mẹ bổ sung thêm 3.250 tỷ đồng vốn góp, nâng vốn điều lệ từ 7.250 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng.

REE Energy là công ty phụ trách toàn bộ danh mục đầu tư năng lượng, do REE sở hữu 100% vốn. REE Energy hướng đến nâng công suất thêm 100 MW trong năm 2025, tăng thêm 500 MW trong ba năm tiếp theo và kỳ vọng đạt quy mô trên 2.000 MW vào cuối năm 2030.

Hiện REE đang triển khai ba dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng công suất 176 MW, dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại trong giai đoạn 2026–2027.

Trước đó, REE cũng đã thông qua chủ trương thành lập hai công ty con với tổng vốn điều lệ dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng để triển khai các dự án điện gió Duyên Hải giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2 có vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, dự kiến nâng lên 677 tỷ đồng để thực hiện dự án Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 2.257 tỷ đồng (gồm 677 tỷ đồng vốn góp và 1.159 tỷ đồng vốn vay).

Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 có vốn điều lệ khởi điểm 50 tỷ đồng, dự kiến tăng lên 1.159 tỷ đồng để triển khai Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư 3.864 tỷ đồng (bao gồm 1.159 tỷ đồng vốn góp và 2.705 tỷ đồng vốn vay). Cả hai đơn vị đều đặt trụ sở tại Khu nhà điều hành Nhà máy Điện gió số 3 – vị trí V1-3, ấp Nhà Mát, phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long. REE dự kiến góp vốn bằng tiền mặt và hoàn thành trong quý IV/2025.

Song song với các dự án trên bờ, bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT REE cũng cho biết REE đã chính thức trình lên Chính phủ đề án 10 GW điện gió ngoài khơi REE Nam Bộ, với kỳ vọng được triển khai từ nay đến năm 2040. Dự án gồm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu đến năm 2032 sẽ đầu tư 2 GW; giai đoạn hai đến năm 2035 đạt 3 GW và giai đoạn cuối, từ 2036 đến 2040, đầu tư thêm 5 GW. Khi hoàn thành, tổng sản lượng điện dự kiến đạt khoảng 34.000 kWh mỗi năm.

Theo Chủ tịch REE, tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án dao động từ 35 đến 40 tỷ USD. Trong đó, REE cam kết nắm giữ 51% vốn đối ứng, còn lại 49% sẽ được huy động từ các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Hiện REE đang hoạt động trên ba lĩnh vực cốt lõi: cơ điện lạnh, hạ tầng năng lượng và mảng bất động sản văn phòng đang đóng vai trò là nguồn thu ổn định, hỗ trợ tài chính cho các chiến lược đầu tư dài hạn.

Về bức tranh kinh doanh của REE, trong quý III/2025, doanh thu thuần của REE đạt 2.552 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; riêng mảng năng lượng đóng góp 1.264 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của REE đạt 7.134 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.381 tỷ đồng, tăng 57%. Doanh thu tài chính và lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết lần lượt đạt 331 tỷ đồng và 606 tỷ đồng, tăng tương ứng 48% và 37% so với cùng kỳ.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2025 do REE tự lập

Năm 2025, REE đặt mục tiêu doanh thu 10.248 tỷ đồng (tăng hơn 22% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 2.427 tỷ đồng (tăng gần 22%). Sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 70% chỉ tiêu doanh thu và 98% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2025, tổng tài sản hợp nhất của REE đạt 38.266 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 24.165 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 63% tổng nguồn vốn. Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn chiếm 90% – phù hợp cấu trúc đầu tư hạ tầng năng lượng.

Danh mục đầu tư tài chính của REE tăng đáng kể, đặc biệt khoản đầu tư gần 1.200 tỷ đồng vào chứng khoán, tăng hơn 60% so với đầu năm. Công ty tiếp tục nắm giữ khoản đầu tư vào cổ phiếu VIB với giá gốc 696 tỷ đồng.