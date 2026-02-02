Công nghệ Launched Effects là bước ngoặt mang tính đột phá, đảm bảo binh sĩ luôn nắm lợi thế trên chiến trường.

Phương tiện tấn công chính xác tầm xa

Công ty L3Harris Technologies có trụ sở tại Florida, Mỹ đã được Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Mỹ lựa chọn để phát triển, thử nghiệm và sản xuất phương tiện Red Wolf cho chương trình Precision Attack Strike Munition của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Hệ thống Red Wolf được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống trong chiến tranh hiện đại bằng khả năng tấn công chính xác tầm xa.

Việc lựa chọn này dựa trên 52 chuyến bay thử nghiệm của phương tiện “launched effects”, bao gồm cả lần bắn thử ở độ cao thấp từ trực thăng AH-1Z của Thủy quân lục chiến.

Christopher Kubasik, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành L3Harris, nhấn mạnh: “Các cuộc xung đột gần đây và việc xâm nhập không phận NATO, đặc biệt với sự gia tăng sử dụng máy bay không người lái sản xuất hàng loạt, cho thấy nhu cầu cấp thiết về các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho loại vũ khí tinh vi.”

Ông cho rằng hệ thống Red Wolf đã được chứng minh có thể mang lại sức mạnh với chi phí hợp lý cho kho vũ khí của Thủy quân lục chiến, đúng theo lộ trình mà giới chức Mỹ đề ra.

Tháng 7 năm ngoái, công ty đã giới thiệu hai loại tên lửa tầm xa mới là Red Wolf và Green Wolf, nhằm cung cấp lựa chọn tấn công chi phí thấp khi quân đội Mỹ bổ sung kho vũ khí và tăng cường khả năng răn đe đối với Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

“Bầy sói” công nghệ thay đổi cuộc chơi

Hệ thống “wolf pack” của L3Harris gồm các phương tiện đa nhiệm có thể dễ dàng tích hợp và phóng từ nền tảng trên không, trên bộ hoặc trên biển.

Chúng có khả năng bay xa, tấn công nhanh và phối hợp để áp đảo đối phương với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với vũ khí truyền thống, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn từ khoảng cách xa.

Công nghệ “Launched Effects” được đánh giá là bước ngoặt, giúp binh sĩ có lợi thế trên chiến trường và tăng khả năng trở về an toàn. “Wolf pack” có thể hoạt động liên quân, mang lại sức mạnh sát thương, nhận thức tình huống và khả năng thích ứng trên nhiều lĩnh vực.

Các phương tiện này có thể phóng từ nhiều nền tảng khác nhau nhờ giao diện tiêu chuẩn, tích hợp nhanh chóng, chi phí thấp và hiệu quả.

Red Wolf là phương tiện duy nhất thuộc dòng “launched effects” đã triển khai thành công từ trực thăng AH-1Z Viper của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Công ty cho biết các phương tiện “wolf pack” có thể mang và triển khai đầy đủ các hiệu ứng như tấn công chính xác bằng động năng, tác chiến điện tử, theo dõi mục tiêu, mồi nhử, truyền thông và nhiều chức năng khác.

Red Wolf và Green Wolf là những sản phẩm đầu tiên trong dòng phương tiện đa nhiệm đang mở rộng của L3Harris.

Chúng có thiết kế linh hoạt, dạng mô-đun, tích hợp phần mềm tiên tiến cho phép phối hợp trên không, thay đổi mục tiêu trong khi bay và hỗ trợ khả năng “swarming” của máy bay tự động.

Ngoài ra, các phương tiện này còn có thể được chế tạo để thu hồi, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thay đổi liên tục.