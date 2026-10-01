Rất nhiều người không biết công dụng của lỗ nhỏ ở bồn rửa mặt

Lỗ nhỏ ở bồn rửa mặt là thiết kế rất đỗi quen thuộc, nhưng không phải ai cũng hiểu về công dụng của chúng.

Bồn rửa mặt là món đồ quen thuộc trong phòng tắm, được sử dụng hàng ngày nhưng có những chi tiết nhỏ trên đó mà không phải ai cũng để ý. Một trong số đó là chiếc lỗ tròn nằm ở thành phía trong bồn, gần sát mép trên. Nhìn đơn giản và dường như chẳng có tác dụng gì, nhưng thực tế đây là một bộ phận khá quan trọng, được thiết kế để hạn chế tình trạng nước tràn ra ngoài.

Chiếc lỗ nhỏ giúp hạn chế nước tràn khỏi bồn

Chiếc lỗ này thường được gọi là lỗ chống tràn (overflow hole). Nó được kết nối với hệ thống thoát nước bên dưới bồn rửa mặt, tạo thêm một đường dẫn cho nước trong trường hợp mực nước dâng quá cao. Trong quá trình sử dụng, có những lúc người dùng vô tình quên ngắt vòi nước, chẳng hạn đang vội đi làm, nghe điện thoại hoặc chuyển sang làm một việc khác. Nếu nút chặn bồn đang đóng, nước sẽ tiếp tục dâng lên và có nguy cơ tràn qua thành bồn, chảy xuống sàn nhà. Lúc này, lỗ chống tràn sẽ phát huy công dụng. Khi mực nước dâng đến vị trí của lỗ, phần nước dư có thể chảy vào bên trong đường chống tràn và được dẫn xuống hệ thống thoát nước. Nhờ vậy, nó giúp giảm nguy cơ nước tràn ra ngoài, hạn chế tình trạng sàn phòng tắm bị ngập hoặc nước bắn sang những khu vực xung quanh. Tuy nhiên, đây chỉ là một cơ chế hỗ trợ chống tràn, không phải giải pháp để người dùng có thể yên tâm mở vòi nước rồi bỏ đi. Nếu nước chảy quá nhanh hoặc hệ thống chống tràn bị tắc, khả năng thoát nước có thể không đủ để ngăn nước tràn ra ngoài.

Không chỉ chống tràn, lỗ nhỏ này còn hỗ trợ quá trình thoát nước

Ngoài nhiệm vụ chính là tạo đường thoát cho lượng nước dư, hệ thống chống tràn còn có thể giúp không khí lưu thông trong đường ống thoát nước ở một số thiết kế. Điều này hỗ trợ quá trình thoát nước và hạn chế tình trạng nước chảy ì ạch. Bởi vậy, dù chỉ là một lỗ tròn có kích thước khá nhỏ, nó lại được tính toán để trở thành một phần của hệ thống thoát nước trong bồn rửa mặt.

Đừng quên vệ sinh chiếc lỗ nhỏ này

Một điều khá nhiều người bỏ qua là lỗ chống tràn cũng cần được vệ sinh định kỳ. Do nằm ở vị trí khuất, ít được chú ý, bên trong đường lỗ có thể tích tụ cặn xà phòng, bụi bẩn, tóc và các chất bẩn theo nước chảy vào. Lâu ngày, đây có thể trở thành nơi phát sinh mùi khó chịu.

Bạn có thể vệ sinh theo cách đơn giản:

Bước 1: Dùng khăn hoặc bàn chải nhỏ lau sạch phần miệng lỗ ở bên trong bồn rửa mặt.

Bước 2: Dùng một chiếc bàn chải mềm hoặc dụng cụ vệ sinh nhỏ để chà nhẹ khu vực xung quanh, tránh dùng vật quá cứng hoặc nhọn làm xước bề mặt.

Bước 3: Dùng nước sạch xả qua lỗ để cuốn trôi cặn bẩn. Có thể dùng một lượng nhỏ dung dịch vệ sinh phù hợp với chất liệu bồn nếu cần, sau đó tráng lại thật kỹ.

Bước 4: Nếu nhận thấy nước khó đi qua lỗ, có mùi hôi dai dẳng hoặc nghi ngờ đường chống tràn bị tắc sâu bên trong, không nên cố dùng vật nhọn chọc mạnh vào. Khi đó, nên kiểm tra hệ thống thoát nước hoặc nhờ thợ xử lý.

Đặc biệt, không nên trộn lẫn nhiều loại hóa chất tẩy rửa với nhau để thông hoặc vệ sinh lỗ chống tràn, bởi có thể tạo ra phản ứng hóa học không an toàn.