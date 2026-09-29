Rapper Việt từng bán demo bài hát để chạy chữa bệnh cho mẹ thông báo tin buồn

Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn, động viên nam rapper cùng gia đình trong thời điểm này.

Rapper DLow mới đây chia sẻ tin buồn mẹ qua đời. Trên trang cá nhân, nam rapper đăng tải hình ảnh một đóa sen trắng kèm lời nhắn: "Mẹ ơi... Mẹ đi nhớ còn ngày về đón con với bố nhé mẹ!!!"

Dòng trạng thái ngắn gọn của DLow nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn, động viên nam rapper cùng gia đình trong thời điểm này.

Rapper DLow thông báo tin buồn mẹ đã qua đời trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Gia đình DLow không có điều kiện kinh tế dư dả. Khi còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội, nam rapper từng phải vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê âm nhạc.

Trong một livestream trước đó, nam rapper từng được hỏi liệu có tiếc khi gửi ca khúc Spring Love cho chương trình, bởi đây là sản phẩm khá phù hợp với màu sắc âm nhạc của anh và hoàn toàn có thể giữ lại để phát triển cho riêng mình.

DLow khi ấy cho biết anh không tiếc về quyết định của mình, dù đó là một lựa chọn bất đắc dĩ. Với nam rapper, việc lo cho người thân quan trọng hơn chuyện giữ lại một bản demo, nhất là khi gia đình có người cần điều trị và chi phí viện phí không hề nhỏ. Khi DLow chia sẻ tin mẹ qua đời, câu chuyện về bản demo từng được anh gửi đi để san sẻ gánh nặng cho gia đình càng khiến khán giả không khỏi xúc động.

Anh từng bán demo để lấy tiền chạy chữa bệnh, trả viện phí cho người thân. Ảnh: FBNV

DLow tên thật Mai Thanh An, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Rap Việt mùa 2, gây chú ý với khả năng fast-flow và phong cách trình diễn giàu năng lượng. Ở mùa này, anh về đội Rhymastic sau khi nhận được sự lựa chọn từ cả bốn huấn luyện viên.

Sau Rap Việt, DLow tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc và tham gia mùa 3 của chương trình. Nam rapper dần tạo được dấu ấn riêng với khả năng sáng tác, rap và sản xuất âm nhạc.

Đến năm 2026, DLow tiếp tục được chú ý khi bản demo Spring Love do anh sáng tác xuất hiện tại Live Stage 3 của Tinh Hà "Say Hi". Ca khúc được các nghệ sĩ lựa chọn để phát triển cho phần trình diễn của chương trình.

Anh được khán giả biết tới rộng rãi sau khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 2. Ảnh: FBNV