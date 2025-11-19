Rapper M. qua đời đột ngột ở tuổi 21

Chiều 18/11, tờ Mirror đưa tin, nam rapper người Mỹ Maxon Margiela vừa đột ngột qua đời vào hôm Chủ nhật (theo giờ địa phương) ở Miami. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 21. Được biết, cách đây khoảng 1 tuần, nam rapper trẻ đã phải nhập viện cấp cứu sau khi cố tự tử. Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cụ thể dẫn tới cái chết của Maxon Margiela vẫn chưa được công bố.

Sự ra đi của nam rapper người Mỹ khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, bởi lẽ chỉ mới 1 tháng trước, anh còn phát hành loạt tác phẩm âm nhạc mới. Ngoài ra, cách đây 2 tháng, Maxon Margiela đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ và nhận được tình cảm nồng nhiệt từ họ. Ký giả của tờ Hotnewhiphop viết về cố nghệ sĩ trong niềm tiếc thương vô hạn: "Thế giới rap vừa mất đi 1 tài năng sáng giá khi rapper Maxon Margiela qua đời ở tuổi 21. 1 ngôi sao sáng đã ra đi mãi mãi. Hy vọng anh ấy được an nghỉ".

Nam rapper Maxon Margiela ra đi đột ngột ở độ tuổi 21 khi vẫn còn 1 tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cố rapper: "Sự ra đi của Maxon là 1 cú sốc lớn đối với tôi. Đội ngũ của anh ấy luôn là những người vô cùng tốt bụng. Bản thân tôi phát hiện ra Maxon từ sớm và đã chứng kiến hành trình nam nghệ sĩ từng bước trở thành 1 ngôi sao. Mỗi lần tôi gặp Maxon, nam rapper đều cư xử vô cùng thân thiện và anh ấy thực sự rất yêu quý tất cả người hâm mộ của mình.

Chưa đầy 2 tháng trước, Maxon đã tổ chức 1 buổi gặp mặt fan và dành nhiều thời gian quý giá cùng những khán giả ủng hộ mình. Tôi xin gửi lời chia buồn tới những người thân yêu của anh ấy, mong mọi điều tốt đẹp đến với họ", "Tôi luôn là 1 fan trung thành của Maxon. Anh ấy luôn rất tử tế với tôi trong mỗi lần gặp mặt. Yên nghỉ nhé Maxon", "Vừa hay tin Maxon Margiela qua đời. Tôi thực sự chỉ mới bắt đầu nghe nhạc của Maxon hồi tuần trước và bây giờ anh ấy đã ra đi mãi mãi rồi. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình và bạn bè của nam nghệ sĩ, nhận được tin khiến tôi cảm thấy rất đau lòng".

Maxon trở nên nổi tiếng trên SoundCloud với album đầu tay mang tên #healthy được phát hành vào tháng 11 năm ngoái. Anh thu hút hơn 100.000 người nghe hàng tháng trên trang Spotify cá nhân và ngày càng khẳng định được tên tuổi trong làng nhạc rap trước khi đột ngột qua đời. Đầu năm nay, nam rapper còn ký hợp đồng với Columbia Records, tạo nên cột mốc mới trong sự nghiệp. Việc Maxon qua đời khi sự nghiệp đang phát triển thuận lợi đã khiến fan và công chúng không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.