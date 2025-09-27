Rao Lynk & Co 05 rẻ hơn gần 400 triệu đồng so với lăn bánh mới, người bán cho biết odo chỉ 7.000km, sử dụng được 10 tháng

Một chiếc Lynk & Co 05 đời 2024 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Theo người bán, chiếc xe này đăng ký lần đầu tháng 12/2024, tới nay mới lăn bánh 7.000km sau khoảng 10 tháng đeo biển số. Mức giá bán lại là 1,43 tỷ đồng, còn thương lượng thêm.

Hiện nay, một chiếc Lynk & Co 05 mới có niêm yết là 1,599 tỷ đồng. Nếu hoàn tất thủ tục đăng ký tại Hà Nội sẽ tiêu tốn của người mua khoảng 1,8 tỷ đồng. Như vậy, tận dụng cơ hội mua chiếc Lynk & Co 05 trong bài viết sẽ có thể tiết kiệm nhiều nhất tới 380 triệu đồng, trong khi tình trạng xe thuộc dạng "lướt". Tuy nhiên, chiếc xe này có thể vẫn sẽ kén người mua do nguồn gốc của thương hiệu và kiểu dáng lai coupe.

Chiếc Lynk & Co 05 rao bán lại rẻ hơn xe mới tới gần 400 triệu sau gần 1 năm lăn bánh.

Qua những bức ảnh đăng tải, có thể thấy ngoại thất của chiếc Lynk & Co 05 2024 rao bán sơn màu xám chủ đạo, nóc đen tương phản. Cảm quan vẫn ở trong tình trạng tốt, màu sơn và các chi tiết còn bóng bẩy. Xe được trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn. Cụm đèn trước chiếu sáng thích ứng (Adaptive). Bộ mâm xe có kích thước lên tới 20 inch đi kèm lốp 235/45.

Lynk & Co 05 là mẫu SUV coupe duy nhất của hãng tại Việt Nam ở thời điểm này. Đây là phiên bản coupe của Lynk & Co 01 với kích thước tương đồng. Thiết kế khiến cho 05 cạnh tranh trực tiếp với Peugeot 408, hay ở phân khúc xe sang có BMW X4 hay Mercedes-Benz GLC Coupe.

Người bán không tiết lộ tình trạng nội thất của chiếc Lynk & Co 05 rao bán. Tuy nhiên với odo chỉ khoảng 7.000km, sẽ không ngạc nhiên khi chất lượng da Nappa của ghế vẫn căng và các chi tiết còn mới.

Các tiện nghi bên trong cabin gồm màn hình 12,3 inch sau vô lăng, màn hình trung tâm 12,8 inch cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, gương chống chói điện, cần số điện tử, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng, cốp điện, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh 10 loa Harman Infinity,... Ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí và thông gió làm mát, còn ghế phụ chỉnh điện 8 hướng.

Khoang nội thất của Lynk & Co 05 đang bán tại Việt Nam. Ảnh minh họa.

Động cơ Lynk & Co 05 là máy 2.0L tăng áp, công suất 254 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD.

Xe có tới 23 tính năng an toàn, như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động, nhận diện biển báo, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, đèn pha thông minh... Một số trang bị an toàn đáng chú ý khác còn có camera 360 độ, cảm biến va chạm trước/sau, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe bán tự động... Lynk & Co 05 còn sử dụng chung nền tảng khung gầm CMA hiện đang ứng dụng cho một số mẫu xe như Volvo XC40 hay EC40.