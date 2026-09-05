Rao BMW 6-Series mui trần giá chỉ hơn 90 triệu đồng, người bán cho biết xe 5 năm chưa nổ máy, ngoại thất mất nhiều chi tiết quan trọng

Nếu chiếc BMW 630i đời 2008 nếu ở trạng thái còn sử dụng tốt sẽ có mức giá ước tính không dưới 600-700 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc trong bài viết phải ở trong tình trạng "đặc biệt" hơn.

Một chiếc BMW 630i mui trần, đời 2008 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Mức giá sang tay là hơn 90 triệu đồng với lời mời gọi là "anh em về dọn".

Chiếc BMW đang được rao bán. Ảnh: Duong Le

Trên thị trường xe cũ, số lượng BMW 6-Series mui trần của thế hệ này rao bán lại rất hiếm. Có một chiếc bản 650i, đời 2005 bán lại gần 700 triệu đồng. Điều đó cho thấy chiếc 630i trong bài có mức giá rất "dễ tiếp cận".

Sự thật, có thể thấy chiếc BMW 630i ở trong tình trạng không thể sử dụng. Nhiều chi tiết đã biến mất hoặc xuống cấp nghiêm trọng như không còn cản trước/sau, ốp sườn, tay nắm cửa, thậm chí đèn cũng không có. Kính chắn gió bị nứt. Mui bạt của xe nhiều khả năng cũng khó có thể vận hành được.

Tuy nhiên, khoang nội thất được quảng cáo rằng còn nguyên vẹn và đầy đủ chi tiết.

Người bán tiết lộ rằng khối động cơ 6 xy-lanh 3.0L của xe vẫn còn nguyên vẹn và đầy đủ. Song, do đã không nổ máy suốt 5 năm nên chủ nhân tương lại sẽ cần phải thay dầu cũng như "dọn"lại khá nhiều để xe có thể vận hành trơn tru trở lại.

Tình trạng xe trông giống một chiếc xác không hồn. Ảnh: Duong Le

Có thể thấy, bỏ ra số tiền hơn 90 triệu đồng để mua chiếc BMW 630i, người mua chắc chắn phải bỏ thêm một khoản tiền rất lớn nếu muốn đưa xe về trạng thái vận hành được. Những thứ cần sửa chữa có thể kể đến thân vỏ, mui xe, dọn khoang nội thất, thay thế hệ thống giảm xóc, cao su giảm chấn,... chưa kể động cơ cũng sẽ phải bảo dưỡng rất lớn.

Tuy nhiên, với những ai có nhu cầu mua "xác" xe về để trưng bày thì có thể cân nhắc mua chiếc BMW 630i này. Chỉ cần bỏ thêm vài chục triệu để mua bộ vỏ ngoại thất và sơn lại.

Ở trạng thái nguyên bản, BMW 630i thế hệ E64 như trong bài viết dùng động cơ xăng 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L, sản sinh công suất 255 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau.

Đây là mẫu mui trần hạng sang của BMW, sở hữu mui vải gập điện, cùng loạt trang bị tương xứng phân khúc GT ở thời điểm ra mắt như nội thất da, ghế chỉnh điện, hệ thống điều khiển iDrive, kiểm soát hành trình, điều hòa tự động và mâm hợp kim 18-19 inch tùy phiên bản.

Với thiết kế khung gầm sử dụng nhiều nhôm ở nắp capo, cửa và cốp để giảm trọng lượng, 630i từng được xem là một trong những lựa chọn xe mui trần 4 chỗ đáng chú ý trong tầm giá tại thời điểm bán ra.

Một số hình ảnh BMW 6-Series mui trần ở trạng thái nguyên bản: