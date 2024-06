Rao bán Hyundai Ioniq 5 chạy 8.000 km ngang VinFast VF 8, dân buôn xe cũ nhận định: Hợp với người thích trải nghiệm, hoặc có vài xe ở nhà

Một chiếc Hyundai Ioniq 5 2023, bản Prestige đang xuất hiện thị trường xe cũ. Tìm kiếm trên các nền tảng bán xe, đây có lẽ là chiếc Ioniq 5 hiếm hoi đã qua sử dụng được bán lại. ODO được công bố là 8.000 km cùng mức giá sang tay 1,28 tỷ đồng. Chiếc xe này có kèm sạc điện tại nhà khi mua xe, điều quan trọng đối với mẫu xe Hàn Quốc bởi số lượng trạm sạc có thể sạc cho mẫu xe này vẫn còn rất ít.

Tại Việt Nam, Hyundai Ioniq 5 được mở bán chính hãng với hai phiên bản là Exclusive và Prestige, đi cùng giá bán lần lượt là 1,3 tỷ đồng và 1,45 tỷ đồng. Xe lắp ráp trong nước.

Người bán không chia sẻ quá nhiều về tình trạng của chiếc Hyundai Ioniq 5. Theo hình ảnh đăng tải, ngoại thất được sơn màu trắng đi kèm các chi tiết màu bạc tương phản như cản trước, bên hông và cản sau. Bộ mâm kích thước 20 inch màu đen trên bản Prestige được thiết kế dạng kín nhằm tối ưu tính khí động học của xe. Nhìn chung tình trạng vẫn ở mức tốt, các chi tiết còn rất mới.

Hyundai Ioniq 5 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.635 x 1.890 x 1.650 (mm), khoảng sáng gầm xe đạt 160 mm. Kích thước Ioniq 5 gần bằng VF 8 của VinFast. Trục cơ sở của xe đạt 3.000 mm dài hơn chút so với VF 8, ngang ngửa những mẫu minivan nổi tiếng với độ thoải mái và rộng rãi bên trong như Kia Carnival hay Toyota Alphard.

Bên trong nội thất, chiếc Hyundai Ioniq 5 rao bán sử dụng ghế da màu đen chủ đạo. Do mới chỉ lăn bánh 8.000 km, không bất ngờ khi chất lượng da ghế còn tốt và giữ được độ căng.

Như nhiều mẫu xe điện khác trên thế giới, nội thất của Ioniq 5 được thiết kế theo phong cách tối giản, lược bỏ các chi tiết cơ học thừa thãi. Điểm nhấn lớn nhất trong khoang cabin đến từ bệ tỳ tay trung tâm di động, có thể trượt 140 mm. Về hệ thống giải trí, xe được bố trí cụm màn hình đôi 12,3 inch, có kết nối Android Auto/Apple CarPlay và 8 loa Bose. Hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng ở bản cao cấp và có tích hợp sưởi/làm mát. Xe còn sở hữu tính năng Vehicle to Load giúp cung cấp điện cho các thiết bị điện dân dụng thông qua hệ thống ổ cắm trên xe, với công suất tối đa lên tới 3.600 W.

Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam bản Prestige được trang bị khối pin dung lượng 72,6 kWh, một mô-tơ ở bánh sau cho công suất đạt 214 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Tầm hoạt động đạt 451 km theo chuẩn WLTP, con số này khá tương đồng với VinFast VF 8 Plus bản pin CATL. Tuy nhiên điểm trừ như đã đề cập, hệ thống trạm sạc hiện nay cho Hyundai Ioniq 5 vẫn là khá ít so với hãng xe Việt.

Về an toàn, Ioniq 5 được trang bị hệ thống an toàn chủ động SmartSense cùng các công nghệ cơ bản khác như: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo TCS, Smart Cruise Control, cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí...

Tham khảo ý kiến của anh Trần Nghĩa - một người kinh doanh xe cũ cho rằng: "Tập khách hàng mua xe này là khá hiếm. Thường sẽ là người dùng ưa trải nghiệm, đã từng sử dụng qua xe điện, và chiếc xe này là chiếc xe thứ 2 hoặc thứ 3 trong gia đình. Cũng có thể là một số ít khách hàng yêu thích xe Hyundai. Họ có chỗ để xe riêng và có thể sạc tại nhà cũng như ở gần các cây sạc của bên thứ 3 cung cấp.".

"Còn về mức giá bán lại, người mua tiếp theo tiết kiệm đc 150 triệu so với xe mới, tôi nghĩ giá xe khá ổn, chủ cũ lỗ ko quá nhiều vì mặt bằng chung những chiếc xe để "chơi" như Ioniq 5 thì giá trị so với xe mới khoảng 20% trong năm đầu là bình thường. Nhưng mức giá này rất khó cạnh tranh với VF 8, thậm chí giá đó đã thừa mua xe lướt VF 9 Plus thuê pin, hoặc gần bằng giá VF 9 cũ kèm pin mà phân khúc khác hẳn."