Rao bán căn nhà thời thơ ấu của Tổng thống Donald Trump với giá khó tin

Theo Wall Street Journal , ngôi nhà gắn liền với 4 năm đầu đời của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Queens vừa được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 2,3 triệu USD ngày 8/11.

Căn nhà năm phòng ngủ này được cha ông, nhà phát triển bất động sản Fred Trump xây dựng vào 1940. Đây là tổ ấm đầu tiên của gia đình ông trong khu vực, trước khi họ dọn sang sống tại một căn nhà rộng rãi hơn gần đó.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, bụi bặm và đầy nấm mốc, bất động sản này đã trải qua đợt trùng tu và được bán vào tháng Hai cho Tommy Lin với giá 835.000 USD. Ông sau đó đã cải tạo căn nhà trong 8 tháng.

Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Trump nằm trên con phố yên bình của Jamaica Estates. (Ảnh: New York Post)

Ông Lin chia sẻ với Wall Street Journal : "Căn nhà không có nước, không có điện, hoàn toàn không thể ở được" . Mặt tiền gạch và tường trát đặc trưng từ thập niên 1940 vẫn được giữ nguyên, nhưng hầu hết mọi thứ bên trong đều được xây mới. Ngôi nhà đã hoàn thiện có diện tích khoảng 232m2 sàn trên mặt đất, cộng thêm gần 93m2 tầng hầm, được bố trí thêm 4 tầng, ông cho biết thêm.

Ông nhấn mạnh rằng thương vụ này không hề liên quan đến chính trị, mà ông tin rằng giá trị lịch sử và vị trí đắc địa của ngôi nhà sẽ hấp dẫn những người mua tiềm năng. Căn nhà mang mang "thương hiệu Trump" tọa lạc tại Jamaica Estates, một trong những khu dân cư lâu đời và sang trọng bậc nhất của Queens. Giá nhà ở đây thường vượt mốc 3 triệu USD, theo hãng Brown Harris Stevens.

Đây không phải là lần đầu tiên mà ngôi nhà được sang tên đổi chủ. Vào đêm bầu cử tổng thống năm 2016, nhà đầu tư Manhattan Michael Davis đã mua ngôi nhà với giá 1,39 triệu USD chỉ vài giờ trước khi kết quả cuối cùng được công bố. Ông đặt cược rằng nếu Trump thắng, giá trị ngôi nhà sẽ tăng mạnh. Và quả đúng như vậy, vào ngày Tổng thống Trump nhậm chức năm 2017, ông bán lại cho doanh nhân người Trung Quốc với giá 2,14 triệu USD, thu được khoản lợi nhuận khổng lồ chỉ sau khoảng thời gian ngắn.

Phía trong ngôi nhà sau quá trình trùng tu. (Ảnh: New York Post)

Sau đó, Davis thuê lại căn nhà với giá 4.000 USD/tháng và biến nó thành điểm nghỉ Airbnb mang đậm “phong cách Trump”, từ nội thất đến kỷ vật trưng bày. Airbnb này từng được đặt kín "gần như vô thời hạn". Khi mô hình Airbnb khép lại, ngôi nhà bị bỏ trống và nhanh chóng xuống cấp.

Đến khi Lin mua lại, ông đã chi thêm 500.000 USD để trùng tu tầng hầm, mái nhà hư hỏng nặng và ẩm mốc lâu ngày, tiếp tục nâng tổng giá trị căn nhà lên cao hơn.

Theo các chuyên gia bất động sản, việc định giá những tài sản mang yếu tố "lịch sử" như thế này là vô cùng khó. Giá trị của chúng không nằm ở công năng sử dụng, mà ở "giá trị cảm nhận" mà người mua gán cho nó.

Mức giá 2,3 triệu USD không chỉ bao gồm chi phí trùng tu, mà còn bao gồm khoản lợi nhuận đáng kể và các chủ sở hữu kỳ vọng thu về nhờ sức hút từ tên tuổi của Tổng thống Donald Trump.