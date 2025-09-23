Rao Audi Q7 2009 giá 345 triệu đồng, người bán chia sẻ: Máy V8 4.2L nhưng 'ăn xăng như ngửi'

Một chiếc Audi Q7 2009 đang rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 345 triệu đồng. Người bán cho biết xe nhập nguyên chiếc từ Đức, odo không được tiết lộ.

Theo ảnh rao bán, ngoại thất màu đen vẫn ở trong tình trạng khá, lớp sơn bóng bẩy. Cụm đèn pha không có dấu hiệu ố mờ hay xuống cấp sau 16 năm xuất xưởng. Người bán chia sẻ thêm "gầm bệ cực chất" để khiến người tiêu dùng thêm phần an tâm về chất lượng. Để ý kỹ phần đèn cho thấy nhiều khả năng đèn chiếu sáng chính đã được chủ cũ nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng khi đi trời tối.

Chiếc Audi Q7 2009 sở hữu kích thước đồ sộ với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.085 x 1.984 x 1.737(mm), chiều dài trục cơ sở đạt 3.002mm. Bộ mâm theo xe là loại 5 chấu kép 19 inch thể thao.

Khoang nội thất chiếc Audi Q7 đã xuống cấp, ghế da xuất hiện nhiều vết nhăn, mất độ căng. Màn hình trung tâm thay loại màn giải trí mới, có kích thước lớn hơn loại nguyên bản. Phần da bọc vô lăng đã bị nhẵn bóng nhiều do cầm nắm sau hơn 1 thập kỷ. Các chi tiết ốp gỗ vẫn cho cảm quan ổn và mới.

Những trang bị tiện ích tiêu biểu phía trong khoang cabin có thể kể tới như ghế chỉnh điện nhiều hướng tích hợp sưởi ấm, dàn âm thanh tới từ Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng cho hàng hai,... Audi Q7 là mẫu xe 7 chỗ của thương hiệu Đức nên chắc chắn sẽ phù hợp với những ai tìm kiếm một chiếc xe phục vụ gia đình nhưng mang khả năng vận hành "chất" Đức.

Chiếc Audi Q7 2009 rao bán dùng máy xăng V8, dung tích 4.2L hút khí tự nhiên cho ra 345 mã lực và 440Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh quattro. Dù có dung tích động cơ lớn nhưng người bán cho rằng Q7 này "xăng ăn như ngửi" để trấn an người mua.