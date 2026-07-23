Range Rover GT hoàn toàn mới, có cả bản điện và hybrid

Jaguar Land Rover vừa giới thiệu Range Rover GT hoàn toàn mới, đánh dấu sự xuất hiện của mẫu xe thứ năm thuộc thương hiệu Range Rover.

Trái với nhiều đồn đoán trước đó, mẫu xe này không thay thế Range Rover Velar mà sẽ được bán song song, mở ra một hướng phát triển hoàn toàn mới cho thương hiệu SUV hạng sang của Anh.

Mẫu Range Rover GT mới sẽ gia nhập dải sản phẩm của thương hiệu Anh quốc, đứng cạnh những Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar và Range Rover Evoque.

Đúng như tên gọi, Range Rover GT được định vị là một mẫu grand tourer với phong cách thiên về khả năng di chuyển đường trường. Xe sở hữu dáng thấp hơn đáng kể so với các mẫu Range Rover truyền thống, mang hơi hướng wagon thể thao hơn là SUV.

Mẫu xe có kích thước lớn hơn Velar, tiệm cận Range Rover Sport. Điểm nhấn ngoại thất nằm ở phần mui vuốt cong mềm mại - chi tiết hiếm thấy trên các dòng Range Rover trước đây.

Range Rover GT được phát triển trên nền tảng EMA hoàn toàn mới của Land Rover thay vì sử dụng chung khung gầm với các mẫu xe hiện hành. Khi ra mắt, xe sẽ chỉ có phiên bản thuần điện, trong khi biến thể hybrid (HEV) dự kiến được bổ sung ở giai đoạn sau của vòng đời sản phẩm.

Hiện Jaguar Land Rover chưa công bố các thông số kỹ thuật chi tiết. Tuy nhiên, với định hướng thiên về trải nghiệm vận hành trên đường nhựa, nhiều khả năng Range Rover GT sẽ không sở hữu khả năng off-road tốt như các mẫu Range Rover khác.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế nội thất. Xe sử dụng cửa không viền, trong khi khoang lái được làm mới hoàn toàn so với các mẫu Range Rover hiện nay.

Jaguar Land Rover tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản với rất ít nút bấm vật lý, nhưng vẫn tránh việc phủ kín bảng táp-lô bằng hàng loạt màn hình như nhiều mẫu xe điện hiện đại.

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy Range Rover GT được giới thiệu với cấu hình 4 chỗ, cấu hình 2+2 với hai ghế sau được ngăn cách bởi bệ trung tâm tích hợp giá để cốc, sạc không dây, bệ tỳ tay và màn hình cảm ứng điều khiển điều hòa cũng như hệ thống giải trí. Bản ghế băng 3 chỗ ở hàng hai dự kiến được bổ sung sau.

Khoang nội thất còn nổi bật với trần kính toàn cảnh và khoảng để chân rộng rãi cho hàng ghế sau. Cụm đồng hồ kỹ thuật số trên xe hiển thị quãng đường di chuyển khoảng 463 km khi pin còn 80%. Dẫu vậy, đây mới chỉ là thông số trên nguyên mẫu và chưa phản ánh phạm vi hoạt động chính thức.

Dù được số hóa mạnh mẽ, Range Rover GT vẫn giữ lại cần gạt sau vô-lăng cùng một số phím bấm vật lý. Hệ thống điều hòa được tích hợp vào màn hình trung tâm - xu hướng ngày càng phổ biến trên các mẫu xe hiện đại.

Theo Jaguar Land Rover, toàn bộ khoang lái được thiết kế nhằm tạo nên một không gian tĩnh lặng, đồng thời đây sẽ là mẫu Range Rover "yên tĩnh nhất" mà hãng từng sản xuất.

Jaguar Land Rover cho biết Range Rover GT sẽ được sản xuất tại Anh. Thông tin chi tiết hơn về mẫu xe sang này sẽ được công bố vào cuối năm nay.