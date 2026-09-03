Range Rover bản điện ra mắt: Trông như xe xăng, mạnh 542hp, chạy 600km/sạc

Range Rover Electric cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thương mại hóa với hệ truyền động thuần điện, công suất 542 mã lực và phạm vi hoạt động tối đa 600 km.

Sau thời gian dài được phát triển và thử nghiệm, Range Rover Electric đã chính thức hé lộ những thông số quan trọng. Đây là mẫu Range Rover đầu tiên sử dụng hệ truyền động hoàn toàn bằng điện, nhưng JLR không thay đổi quá nhiều công thức quen thuộc của dòng SUV hạng sang này.

Range Rover Electric chính thức ra mắt. Ảnh: Range Rover

Thay vì tạo ra một mẫu xe có thiết kế hoàn toàn mới, Range Rover Electric vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiểu dáng đặc trưng của Range Rover động cơ đốt trong. Những thay đổi chủ yếu nằm ở lưới tản nhiệt, mâm xe và phần gầm được tối ưu khí động học.

Hai mô-tơ điện, 542 mã lực và 850 Nm

Range Rover Electric sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với hai mô-tơ điện. Tổng công suất tối đa đạt 542 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại lên tới 850 Nm.

Nhờ đó, chiếc SUV hạng sang có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 4,5 giây. Con số này tương đương khả năng vận hành của những phiên bản Range Rover sử dụng động cơ V8 mạnh nhất.

Range Rover Electric có mô-men xoắn cực đại 850 Nm và hệ dẫn động 4 bánh. Ảnh: Range Rover

Nguồn năng lượng đến từ cụm pin dung lượng sử dụng 118,5 kWh. Bộ pin được xây dựng theo cấu trúc hai tầng và sử dụng kiến trúc điện 800 V.

Theo công bố của Range Rover, xe có thể di chuyển tối đa 600 km sau mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP. Trong điều kiện sử dụng thực tế, phạm vi hoạt động ước tính vào khoảng 535 km.

Range Rover Electric hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 350 kW. Ảnh: Range Rover

Khả năng sạc nhanh cũng là một trong những điểm đáng chú ý. Với bộ sạc DC công suất 350 kW, Range Rover Electric có thể sạc từ 10-80% trong khoảng 22 phút. Chỉ 10 phút sạc có thể bổ sung thêm tới 220 km phạm vi hoạt động.

Cụm pin điện đặt dưới sàn Range Rover Electric. Ảnh: Range Rover

Nếu sử dụng bộ sạc AC 22 kW tại nhà, thời gian sạc từ 0-100% vào khoảng 7 giờ. Với bộ sạc AC 7 kW, thời gian này tăng lên khoảng 19 giờ.

Vẫn là Range Rover, kể cả khi chạy điện

Điểm đáng chú ý là Land Rover không muốn việc chuyển sang hệ truyền động điện làm mất đi khả năng vận hành địa hình vốn là đặc trưng của Range Rover.

Range Rover Electric có khả năng lội nước sâu tới 900 mm. Hệ thống kiểm soát lực kéo cũng được phát triển riêng cho hệ truyền động điện, cho phép điều chỉnh mô-men xoắn tới từng bánh xe với tốc độ rất nhanh.

Range Rover Electric lội qua vùng nước trong bài thử nghiệm địa hình. Ảnh: Range Rover

Theo Land Rover, hệ thống này có thể kiểm soát hiện tượng trượt bánh nhanh hơn tới 100 lần so với hệ thống tương đương trên xe sử dụng động cơ đốt trong.

Xe cũng được trang bị hệ thống treo khí nén và chế độ lái một bàn đạp. Những công nghệ này được phát triển để vừa duy trì sự êm ái trên đường trường, vừa đảm bảo khả năng kiểm soát xe khi di chuyển trên địa hình khó.

Range Rover Electric sở hữu ngoại hình sang trọng và các chi tiết khí động học mới. Ảnh: Range Rover

Việc chuyển sang mô-tơ điện cũng mang đến một lợi thế rõ rệt: độ ồn thấp hơn. Land Rover gọi Range Rover Electric là chiếc Range Rover yên tĩnh nhất từng được sản xuất.

Bên trong, thiết kế khoang cabin vẫn giữ triết lý quen thuộc của Range Rover với không gian sang trọng và tập trung vào sự thoải mái. Mục tiêu của Land Rover là tạo ra một chiếc SUV điện nhưng khi ngồi sau vô-lăng, người dùng vẫn có cảm giác đang sử dụng một chiếc Range Rover đúng nghĩa.

Khoang nội thất sang trọng và yên tĩnh của Range Rover Electric. Ảnh: Range Rover

Range Rover Electric được sản xuất tại nhà máy Solihull, Anh. Cụm pin và hệ truyền động điện được cung cấp từ các cơ sở sản xuất của JLR tại Anh.

Với việc giữ lại thiết kế đặc trưng, khả năng off-road và trải nghiệm sang trọng, Range Rover Electric đang đi theo hướng khá khác biệt so với nhiều mẫu SUV điện hạng sang hiện nay: điện hóa hệ truyền động nhưng cố gắng thay đổi ít nhất có thể những gì khách hàng vốn quen thuộc ở một chiếc Range Rover.