Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông, rất ít khả năng mạnh lên cấp 9. Khi di chuyển vào vùng biển ven bờ, áp thấp nhiệt đới/bão khả năng suy yếu. Mây bão lệch hẳn về phía tây nên ngay từ chiều nay 29/8, đất liền và ven biển nước ta mưa tăng dần, cao điểm mưa trong đêm 30, sáng 31/8.
Lúc 13h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, cách TP Huế khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Khoảng 1h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và mạnh lên thành bão số 6. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Đến 13h cùng ngày, bão số 6 trên vùng biển Nghệ An đến TP Huế, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ).
Lúc 1h ngày 31/8, bão số 6 trên đất liền miền Trung Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h và suy yếu.
Tác động của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh thành bão, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.
Từ đêm 29/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh.
Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế nước dâng cao từ 0,2-0,4m.
"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản", cơ quan khí tượng cảnh báo.
Trên đất liền, từ trưa 30/8, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong đó, đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.
Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, Thanh Hóa đến TP Huế mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-350mm, có nơi trên 600mm.
Từ 30/8 đến hết 31/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động 100-200mm, có nơi trên 400mm.