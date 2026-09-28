Rần rần hình ảnh Yoona (SNSD) mang thai?

Đây không phải lần đầu tiên Yoona (SNSD) bị cuốn vào tin đồn gây sốc liên quan tới đời tư.

Gần đây, trên mạng xã hội rầm rộ lan truyền bức ảnh Yoona (SNSD) ôm bụng bầu, đứng cạnh 1 người đàn ông. Hình ảnh này đã khiến netizen xôn xao bàn tán, làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của mỹ nhân sinh năm 1990.

Tuy nhiên, đây chỉ là ảnh ghép bằng trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh này đã bị lan truyền từ tháng 6 năm ngoái, nhưng đến nay bất ngờ trở lại trên mạng xã hội. Ở thời điểm đó, nhiều phương tiện truyền thông quốc tế đã vào cuộc và chỉ ra rằng bức ảnh là sản phẩm của AI. Hoàn toàn không có chuyện Yoona đang mang thai hay có mối quan hệ với người đàn ông trong ảnh.

Bức ảnh Yoona mang thai bị lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: X

Bức ảnh này 1 lần nữa làm dấy lên lo ngại về vấn nạn sử dụng AI sản xuất tin giả nhắm vào nghệ sĩ. Khi các nội dung bịa đặt về đời tư hoặc các mối quan hệ không có thật được minh họa bằng ảnh AI liên tục xuất hiện, khán giả lo ngại rằng điều này có thể xâm phạm hình ảnh và danh tiếng của nghệ sĩ.

Trước vấn nạn này, công ty quản lý của Yoona là SM Entertainment đã đưa ra một tuyên bố chính thức rằng họ đã tiến hành các hành động pháp lý, bao gồm cả việc khởi tố hình sự hành vi lan truyền thông tin sai lệch, phỉ báng, quấy rối tình dục, tấn công cá nhân và xâm phạm quyền riêng tư nhắm vào nghệ sĩ. Công ty cho biết họ dự định sẽ thu thập bằng chứng và có hành động pháp lý tuần tự chống lại không chỉ những tin đồn ác ý và thông tin sai lệch, mà còn cả các hành vi sản xuất và phát tán nội dung bị bóp méo, chẳng hạn như deepfake, AI.

Khi SM Entertainment ra thông báo, nhiều tài khoản đã xóa bài đăng hoặc chuyển qua chế độ riêng tư để trốn tránh trách nhiệm. Dù vậy, đây không phải là cơ sở để các tài khoản này được miễn trừ trách nhiệm, vì những dấu vết kỹ thuật số vẫn được lưu lại qua ảnh chụp màn hình, lưu trữ hoặc dữ liệu nền tảng.

SM Entertainment ra thông báo tiến hành các hành động pháp lý, bao gồm cả việc khởi tố hình sự hành vi lan truyền thông tin sai lệch, phỉ báng, quấy rối tình dục, tấn công cá nhân và xâm phạm quyền riêng tư nhắm vào nghệ sĩ. Ảnh: X

Về phần Yoona, đây không phải lần đầu tiên cô bị cuốn vào tin đồn sai sự thật liên quan tới đời tư. Còn nhớ hồi năm 2012, 1 tờ báo Trung Quốc đưa tin độc quyền, Yoona ngoại tình với nam ca sĩ đã có gia đình PSY. Theo thông tin từ báo này, PSY bí mật gặp gỡ Yoona tại 1 bữa tiệc và cả 2 đã trở nên tâm đầu ý hợp. Họ cùng nhau đi dự tiệc nhiều hơn và sớm nảy sinh quan hệ tình cảm. Tờ báo này còn khẳng định rằng vợ của PSY biết rõ về mối quan hệ kín đáo này nhưng vẫn giữ bí mật để bảo vệ sự nghiệp của PSY và con cái của họ. Tờ tin tức còn đưa ra bằng chứng là 1 bức ảnh chụp 2 ngôi sao hẹn hò kín đáo tại khu chợ.

Thế nhưng hóa ra hình ảnh nói trên được chụp khi Yoona ghi hình cho chương trình Running Man. Người đàn ông bên cạnh Yoona trong bức ảnh do tờ báo Trung Quốc đăng lên thực chất là... 1 người quay phim. Và tờ báo xứ Trung đã nhầm người đàn ông này thành nam ca sĩ PSY rồi tung tin sai sự thật về Yoona.

Báo Trung bất ngờ tung ảnh nghi Yoona ngoại tình với PSY. Ảnh: Nate

Yoona sinh ngày 30/5/1990, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu trực thuộc công ty SM Entertainment. Cô ra mắt năm 2007 với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD - nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì trong lịch sử Kpop. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công vang dội, Yoona còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như You Are My Destiny (2008), The K2 (2016), Exit (2019) và King the Land (2023),...

Trong năm 2025, Yoona tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất qua bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa. Bộ phim nhanh chóng gây “sốt” khắp châu Á nhờ nội dung hấp dẫn, bối cảnh hoành tráng cùng diễn xuất tinh tế của Yoona. Nhiều khán giả và giới phê bình đánh giá đây là vai diễn đột phá, giúp cô thể hiện chiều sâu cảm xúc và sự trưởng thành trong nghề.

Ảnh: Instagram

Yoona gặt hái được thành công vang dội trên cả mặt trận âm nhạc và diễn xuất. Ảnh: X

Nguồn: TV Report