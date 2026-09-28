Nam nghệ sĩ đình đám 42 tuổi quê Cà Mau sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng

Nam diễn viên này trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Từ chàng trai Cà Mau đến ngôi sao màn ảnh rộng

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1984 tại Cà Mau. Anh bước vào showbiz từ cuối những năm 2000. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng đoạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008.

Năm 2010, Quách Ngọc Ngoan có vai điện ảnh đầu tiên trong Long thành cầm giả ca, hóa thân thành Nguyễn Du. Vai diễn này mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Cùng năm, anh tiếp tục đóng Lý Công Uẩn trong Khát vọng Thăng Long.

Quách Ngọc Ngoan là ngôi sao thực lưc của màn ảnh rộng

Những năm sau đó, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Anh gây chú ý với Hiệp sĩ mù, Lôi Báo, Tỷ phú chăn vịt, Kính thưa Osin... Năm 2014, vai diễn trong Hiệp sĩ mù giúp anh nhận giải Mai Vàng dành cho Nam diễn viên xuất sắc.

Đặc biệt, Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ năm 2018 trở thành một dấu mốc đáng nhớ. Quách Ngọc Ngoan vào vai Hùng, nhân vật sống qua nhiều thế kỷ với một số phận đầy bi kịch. Vai diễn cho thấy khả năng biến hóa của nam diễn viên, từ vẻ ngoài mạnh mẽ đến những giằng xé nội tâm phức tạp.

Sau Người bất tử, Quách Ngọc Ngoan có một khoảng thời gian giảm hoạt động nghệ thuật. Anh từng chia sẻ mình mất nhiệt huyết với diễn xuất và dành nhiều thời gian cho cuộc sống ở quê nhà.

Anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám

Thời điểm ấy, hình ảnh Quách Ngọc Ngoan bên vườn cây, ao cá, trang trại ở Cà Mau xuất hiện nhiều trên trang cá nhân. Nam diễn viên từng gọi nơi đây là "vườn địa đàng" để thư giãn, đọc sách và tận hưởng cuộc sống giản dị.

Năm 2023, biến cố kinh doanh xảy đến khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Một năm sau, Quách Ngọc Ngoan mới trở lại với công chúng trong một bộ phim chiếu mạng. Anh thẳng thắn thừa nhận khoảng thời gian ấy vô cùng khó khăn.

Năm 2024, nam diễn viên đóng A Dìn trong Hùng long phong bá 3, giảm gần 10 kg và tập luyện cùng nhóm cascadeur để thực hiện các cảnh hành động. Sau đó, anh tiếp tục trở lại màn ảnh rộng và xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Thiên đường máu, Báu vật trời cho, Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh, Trại buôn người...

Vỡ nợ, làm đủ việc kiếm sống và học cách sống cùng cô đơn

Khi công bố vỡ nợ vào tháng 4/2023, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh đã phải gồng gánh trong một thời gian nhưng cuối cùng không thể tiếp tục. Theo nam diễn viên, sau đại dịch, việc kinh doanh gặp sự cố và thua lỗ khiến anh rơi vào cảnh nợ 20 tỷ đồng.

Quách Ngọc Ngoan phải bỏ qua sĩ diện, mặc cảm và những lời bàn tán để đối diện với sự thật. Thậm chí, anh không ngại làm những công việc tay chân, miễn đó là công việc lương thiện, để có tiền trang trải cuộc sống và từng bước trả nợ.

Sau khi vỡ nợ 20 tỷ, Quách Ngọc Ngoan chấp nhận làm đủ nghề, kể cả công việc tay chân

Có thời điểm, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận bản thân chạnh lòng khi nhìn đồng nghiệp vẫn hoạt động sôi nổi trong khi mình gần như biến mất khỏi showbiz. Anh cũng cho biết một số nhà sản xuất, đơn vị tổ chức có phần e dè khi mời mình làm việc.

Điều khiến Quách Ngọc Ngoan day dứt nhất không chỉ là tiền bạc. Anh từng thừa nhận cảm thấy có lỗi với cha mẹ và hai người con vì cho rằng mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Sau biến cố, anh chọn tập trung vào sức khỏe. Những lúc căng thẳng, nam diễn viên đến phòng gym, tập luyện và duy trì thể trạng. Gia đình, bạn bè và đặc biệt là hai con trở thành động lực để anh đứng dậy.

Nam diễn viên hiện tích cực trở lại diễn xuất

Đến cuối năm 2025, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ anh đã không còn quá xấu hổ về biến cố. Anh xem đó là một biến cố cá nhân, tập trung vào công việc và cuộc sống phía trước. Nam diễn viên cũng cho biết mình đang độc thân và mong muốn nếu có thể sẽ tìm được một người đồng hành biết thấu hiểu.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với VietnamNet, Quách Ngọc Ngoan cho biết cuộc sống hiện tại đã dần ổn định hơn. Việc trở lại đóng phim giúp anh có thêm cơ hội khắc phục những khoản nợ còn lại. Anh không muốn đào sâu chuyện cũ mà muốn tập trung làm việc, giải quyết những điều còn dang dở và xây dựng lại cuộc sống.

Ở tuổi 42, nam diễn viên cũng thẳng thắn nói về khoảng trống sau những đổ vỡ tình cảm. Anh thừa nhận một người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Thay vì tìm cách né tránh, anh học cách chấp nhận cảm giác ấy và biến nó thành động lực để bước tiếp.

Với Quách Ngọc Ngoan, các con chính là động lực

Về chuyện tình cảm, Quách Ngọc Ngoan cho rằng không thể lên kế hoạch hay ép buộc. Với anh, điều quan trọng vẫn là chữ "duyên". Nếu gặp một người thực sự thương mình và cả hai đủ duyên để đồng hành thì đó là điều đáng quý; còn nếu chưa gặp, anh chọn sống tốt cho hiện tại, làm việc và để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn duy trì liên lạc với hai con. Anh cho biết thường gọi điện, video call để trò chuyện và hỏi thăm các bé. Mỗi khi ra Hà Nội, anh cố gắng sắp xếp thời gian gặp con gái. Với Quách Ngọc Ngoan, những khoảnh khắc bình thường bên các con cũng đủ khiến anh nhẹ lòng.