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Quán cà phê mới mở ở đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt của nam ca sĩ đình đám U60

PV
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Vừa mới khai trương nhưng quán cà phê của nam ca sĩ này đã thu hút lượng khách khá đông ghé thăm.

- Ảnh 1.

Sau 2 cơ sở tại TP.HCM, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây chú ý khi chuẩn bị đưa thương hiệu cà phê của mình lên Đà Lạt. Quán cà phê mới của nam ca sĩ nằm tại đường Bùi Thị Xuân, khai trương trong 3 ngày từ 27-29/9. Không chỉ phục vụ đồ uống, tầng 2 của quán còn được dành cho âm nhạc và những màn biểu diễn dành tặng khách hàng.

Qua những hình ảnh mới được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, quán cà phê gây ấn tượng ngay từ mặt tiền với tông xanh lá chủ đạo. Căn nhà mang dáng dấp biệt thự cũ, phía trước có ban công phủ hoa và nhiều chậu cây, tạo cảm giác gần gũi với đặc trưng kiến trúc, khí hậu Đà Lạt.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Quán cà phê mới mở của Đàm Vĩnh Hưng nằm ở đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Bên trong, không gian nổi bật bởi hệ thống tủ gỗ lớn chạy dọc căn phòng. Trên các kệ là hàng loạt món đồ công nghệ, âm thanh và giải trí của nhiều thập niên trước như radio, tivi, cassette, máy ghi âm, máy chiếu phim, loa, đồng hồ... xen giữa là sách và cây xanh. Cách sắp đặt khiến quán giống một không gian trưng bày ký ức hơn là một quán cà phê thông thường.

Bên trong, những chiếc tivi màn hình lồi, máy cassette, cuộn băng, loa cổ và đầu máy được xếp thành từng ô trên nền kệ gỗ nâu. Hai chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng tạo thành một góc ngồi mang hơi hướng phòng khách xưa. Phía trước còn xuất hiện một chiếc xe đạp cổ và nhiều chậu cây xanh, tăng thêm chất hoài niệm.

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- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

Không gian bên trong quán mang đậm phong cách hoài cổ

Đàm Vĩnh Hưng bât đầu kinh doanh cà phê trong năm 2026. Cơ sở đầu tiên tại khu Thảo Điền, TP.HCM khai trương hồi đầu năm, sau đó nam ca sĩ mở thêm cơ sở trên đường Nguyễn Thông vào tháng 7/2026. Chi nhánh thứ hai cũng được khai trương trong 3 ngày và giữ phong cách Indochine, sử dụng màu xanh lá, bàn ghế gỗ, nền gạch hoa cùng nhiều vật dụng cũ.

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đứng tên thương hiệu, mà còn trực tiếp xuất hiện tại quán. Hình ảnh nam ca sĩ tự pha chế, bưng bê, dọn bàn, trò chuyện và chụp ảnh với khách. Anh cũng kết hợp hoạt động kinh doanh với âm nhạc khi thỉnh thoảng hát tặng những người ghé quán.

- Ảnh 8.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại Quảng Nam và lớn lên ở TP.HCM. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990 và dần được biết đến rộng rãi nhờ giọng hát đặc trưng cùng phong cách biểu diễn sôi nổi.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Đàm Vĩnh Hưng còn đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều chương trình truyền hình như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Tuyệt đỉnh song ca và Thần tượng Bolero.

Hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, anh xây dựng hình ảnh một ca sĩ có phong cách biểu diễn nổi bật, thường xuyên làm mới mình và theo đuổi nhiều dòng nhạc, từ nhạc trẻ đến bolero và tình ca.

Ở tuổi U60, Đàm Vĩnh Hưng duy trì hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh. Bên cạnh công việc, cuộc sống của anh còn xoay quanh con trai. Nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên con, cho thấy hình ảnh một ông bố dành nhiều sự quan tâm cho gia đình.

Nam nghệ sĩ Việt đình đám bán nước giặt rửa khắp cả nước, ở biệt thự 21 tỷ
Tags

Đàm Vĩnh Hưng

nam ca sĩ

Quán cà phê

sao Việt

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