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Rắn hổ mang chúa dài 3m bò vào nhà vệ sinh, cả gia đình hoảng loạn

Phạm Trang
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Một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 m bất ngờ xuất hiện trong nhà vệ sinh của một gia đình ở Ấn Độ, khiến các thành viên hoảng sợ. Con vật sau đó được giải cứu và thả về rừng sau thời gian theo dõi.

Ngày 28/9, một con rắn hổ mang chúa dài khoảng hơn 3 m bất ngờ bò vào nhà ông Gurbaksh Singh, gần một trạm xăng trên đường Bankua - Jamniwala, thuộc khu vực Paonta Sahib, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.

Con rắn xuất hiện bên trong nhà vệ sinh, khiến gia đình và những người dân sống gần đó hoảng loạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, người bắt rắn địa phương Bhupender Singh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu con vật.

Clip: New York Post

Sau khi được bắt giữ an toàn, con rắn được bàn giao cho cơ quan lâm nghiệp. Sau thời gian theo dõi, con vật được thả về khu rừng Khara, cách xa khu dân cư.

Video ghi lại quá trình giải cứu con rắn sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bhupender Singh, 49 tuổi, được người dân địa phương gọi bằng biệt danh “Snake Man”. Ông quê ở Mohali, bang Punjab, và đã sinh sống tại Paonta Sahib gần 30 năm.

Chia sẻ với The Times of India, Bhupender cho biết ông đã có 27 năm kinh nghiệm bắt và giải cứu rắn. Trong thời gian này, ông từng tiếp xúc với nhiều loài rắn độc nguy hiểm, trong đó có rắn hổ mang chúa, rắn lục Russell và rắn cạp nia.

“Tôi là nhà thầu cho một công ty dược phẩm tại Paonta Sahib, đồng thời dạy Gatka, môn võ thuật truyền thống của người Sikh, tại Gurdwara Paonta Sahib”, Bhupender chia sẻ.

Theo người đàn ông này, mục đích của việc bắt rắn là cứu sống chúng thay vì tiêu diệt. Sau khi bắt được, ông thường bàn giao các cá thể rắn cho cơ quan lâm nghiệp để xử lý và đưa về môi trường tự nhiên phù hợp.

Cơ quan lâm nghiệp địa phương cũng đã cung cấp cho Bhupender bộ dụng cụ chuyên dụng phục vụ công việc bắt rắn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò của những người chuyên giải cứu động vật hoang dã trong việc xử lý các tình huống rắn độc xuất hiện tại khu dân cư, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế việc sát hại động vật.

Nguồn: The Times of India

Tags

Rắn hổ mang chúa

Ấn Độ

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