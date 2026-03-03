Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên tiêu hay lễ Thượng nguyên, từ lâu đã trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Á Đông. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đây còn là dịp để mỗi gia đình hướng về cội nguồn, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, thuận lợi, hanh thông.

Theo lịch, năm Bính Ngọ, rằm tháng Giêng rơi vào thứ Ba, ngày 3/3/2026 Dương lịch. Mỗi dịp này, nhiều người băn khoăn rằng cúng Phật và cúng gia tiên khác nhau ra sao? Nên cúng ngoài trời hay trong nhà? Cúng tại gia hay lên chùa? Có thể cúng trước ngày chính rằm hay không?

Rằm tháng Giêng cúng Phật và gia tiên khác nhau thế nào?

Theo truyền thống, lễ cúng rằm tháng Giêng có thể bao gồm: cúng Phật (nếu gia đình có bàn thờ Phật), cúng thần linh và cúng gia tiên. Tùy điều kiện từng nhà, nghi lễ có thể được tổ chức ngoài trời, trong nhà hoặc kết hợp cả hai.

Cúng ngoài trời thường được xem là hình thức bày tỏ sự tri ân, tôn kính đối với các vị thần linh. Đây là không gian phù hợp để đặt mâm lễ cúng quan thần. Theo quan niệm dân gian, việc thờ cúng ngoài trời thể hiện sự “mở” về không gian, tạo điều kiện cho sự giao hòa giữa con người và thế giới tâm linh, qua đó gửi gắm những mong ước đầu năm của gia chủ.

Trong khi đó, mâm cúng trong nhà vào rằm tháng Giêng lại mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân tổ tiên. Đây là nghi lễ thể hiện lòng biết ơn đối với những người thân đã khuất, đồng thời là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, nhắc lại truyền thống, gắn kết tình cảm huyết thống.

Thời điểm được nhiều tài liệu truyền thống đề cập là giờ Ngọ (từ 11h đến 13h) ngày 15/1 Âm lịch. Khoảng thời gian này được coi là chính rằm, thuận tiện để tiến hành nghi lễ. Theo trình tự thông thường, gia chủ có thể cúng ngoài trời trước, sau đó mới làm lễ trong nhà.

Tuy nhiên, việc lựa chọn cúng ngoài trời hay trong nhà còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế của mỗi gia đình. Nếu có không gian rộng rãi, thuận tiện, gia chủ có thể tổ chức cả hai hình thức. Trong trường hợp nhà ở chật hẹp, không tiện bày mâm ngoài trời, hoặc gia đình ít người, không có điều kiện chuẩn bị nhiều mâm lễ, thì việc cúng trong nhà, kết hợp cúng Phật (nếu có bàn thờ) và cúng gia tiên, vẫn được xem là phù hợp và thể hiện đầy đủ sự thành kính.

Dù thực hiện theo cách nào, yếu tố cốt lõi vẫn là sự thành tâm và thái độ trân trọng đối với tổ tiên, thần linh, chứ không nằm ở quy mô hay hình thức mâm cỗ.

Mâm lễ cúng Phật ngày rằm tháng Giêng tại nhà. (Ảnh: Bảo Bình)

Cúng Phật và cúng gia tiên có cần khác giờ nhau?

Nhiều gia đình thắc mắc liệu cúng Phật và cúng gia tiên trong ngày rằm tháng Giêng có cần thực hiện vào hai khung giờ khác nhau hay không. Trên thực tế, không có quy định bắt buộc phải tách riêng thời điểm làm lễ cho từng ban thờ. Gia chủ hoàn toàn có thể thực hiện cúng Phật và cúng gia tiên trong cùng một khung giờ đã lựa chọn, miễn là phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình và bảo đảm sự trang nghiêm.

Điều cần lưu ý không nằm ở việc tách giờ, mà ở trình tự thực hiện nghi lễ. Theo tục thờ cúng truyền thống, thứ tự thắp hương được tiến hành từ trên xuống dưới: trước hết là lễ Phật (nếu gia đình có bàn thờ Phật), tiếp đến là Thần linh, và sau cùng mới đến Gia tiên. Trình tự này thể hiện sự tôn kính theo bậc thờ tự, đồng thời giữ đúng nguyên tắc trong không gian thờ cúng của người Việt.

Trong trường hợp gia đình có các ban thờ tách biệt ở những vị trí khác nhau, gia chủ nên hoàn thành lễ tại ban thờ cao nhất trước, sau đó mới chuyển sang các ban thờ phía dưới. Việc tuân thủ trật tự này không nhằm mục đích hình thức, mà để bảo đảm tính nhất quán, trang nghiêm và thể hiện sự thành tâm trong suốt quá trình hành lễ.

Gợi ý mâm cỗ mặn cúng rằm tháng Giêng tại nhà. (Ảnh: Đỗ Thu Ngọc)

Cúng rằm tháng Giêng tại nhà hay lên chùa?

Nhiều người cũng băn khoăn nên làm lễ rằm tháng Giêng tại nhà hay lên chùa. Cúng tại gia là truyền thống lâu đời của nhiều gia đình Việt. Đây không chỉ là nghi lễ tưởng nhớ ông bà tổ tiên mà còn là dịp sum họp đầu năm. Mâm lễ có thể đơn giản hoặc cầu kỳ tùy điều kiện kinh tế, phong tục từng vùng miền và nếp nhà. Điều quan trọng là sự trang trọng, gọn gàng và tinh thần hướng thiện.

Trong khi đó, một số gia đình lựa chọn lên chùa trong ngày rằm tháng Giêng. Rằm tháng Giêng là rằm đầu tiên trong năm nên nhiều người tin rằng vào ngày ấy, Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của Phật tử. Không khí ngày xuân cũng khiến rất nhiều người đi lễ chùa. Bởi vậy mới có câu: “Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”.

Đối với họ, chùa chiền là không gian thanh tịnh, giúp tạm gác lại những bộn bề đời sống để hướng tâm đến điều thiện lành. Tại chùa, ngoài việc dâng hương lễ Phật, nhiều người còn tham gia các hoạt động như nghe thuyết pháp, thăm hỏi chư tăng ni, hoặc làm lễ cầu an cho bản thân và gia đình.

Không ít gia đình kết hợp cả hai hình thức, làm lễ tại nhà để kính nhớ tổ tiên, đồng thời lên chùa cầu an, cầu phúc. Cách làm này đã được nhiều gia đình truyền thống duy trì qua nhiều thế hệ.

Vậy đâu là cách thực hiện “đúng”? Trên thực tế, không có một khuôn mẫu bắt buộc. Việc cúng tại nhà hay trên chùa phụ thuộc vào quan niệm cá nhân, truyền thống gia đình và điều kiện thực tế. Mỗi lựa chọn đều mang ý nghĩa tinh thần nhất định. Điều đáng lưu ý là tránh chạy theo hình thức hoặc tâm lý đám đông, mà quên đi giá trị cốt lõi của ngày rằm, đó là hướng thiện, sống chậm lại và củng cố nền tảng gia đình.

Rằm tháng Giêng nên cúng ở nhà hay trên chùa? (Ảnh: Đào Huy)

Có nên cúng trước ngày rằm tháng Giêng?

Theo tài liệu lịch sử và tín ngưỡng dân gian, lễ cúng rằm tháng Giêng thường được thực hiện vào giờ Ngọ ngày 15/1 Âm lịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhịp sống bận rộn khiến nhiều gia đình phải linh hoạt hơn về thời gian.

Chẳng hạn, rnăm Bính Ngọ, rằm tháng Giêng rơi vào thứ Ba, ngày 3/3/2026 Dương lịch (tức ngày 15/1 Âm lịch) giữa tuần làm việc. Với những gia đình khó sắp xếp thời gian, việc chuẩn bị lễ cúng chu đáo vào đúng ngày có thể gặp khó khăn. Trong trường hợp này, gia chủ có thể thực hiện lễ cúng trước một vài ngày, vào 13 hoặc 14 tháng Giêng Âm lịch. Thậm chí có gia đình chuẩn bị từ ngày 11, 12 tháng Giêng. Tuy vậy, không nên cúng quá sớm vì sẽ làm giảm ý nghĩa của ngày chính rằm.

Tính linh hoạt này giúp các gia đình có thể chuẩn bị lễ nghi đầy đủ, trang trọng mà không tạo áp lực về thời gian. Dù cúng trước hay đúng ngày, điều quan trọng vẫn là thái độ thành kính, nghiêm túc khi thực hiện nghi lễ.

Theo sách “Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026” do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn cho biết một số khung giờ được xem là thuận lợi để thực hiện lễ cúng rằm tháng Giêng năm 2026 như sau:

Ngày 15/1 Âm lịch (3/3/2026 Dương lịch – chính rằm): Giờ Thìn (7h – 9h); Tỵ (9h – 11h); Mùi (13h – 15h).

Ngày 14/1 Âm lịch (2/3/2026 Dương lịch): Giờ Tỵ (9h – 11h); Thân (15h – 17h); Dậu (17h – 19h).

Ngày 13/1 Âm lịch (1/3/2026 Dương lịch): Giờ Thìn (7h – 9h); Tỵ (9h – 11h); Thân (15h – 17h); Dậu (17h – 19h).

Rằm tháng Giêng không chỉ là dịp thực hiện các nghi thức tâm linh đầu năm. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để mỗi người nhìn lại mình sau những ngày Tết, điều chỉnh nhịp sống, củng cố các mối quan hệ gia đình và nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện.

Dù cúng ngoài trời hay trong nhà, tại gia hay trên chùa, đúng ngày hay trước đó một vài hôm, thì giá trị cốt lõi của ngày lễ vẫn nằm ở lòng thành, sự biết ơn tổ tiên và ước nguyện sống tốt đẹp hơn trong năm mới.