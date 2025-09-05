1. Bàn thờ tổ tiên

Bàn thờ được coi là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình Việt. Dù ở thành phố hay nông thôn, hầu như nhà nào cũng có bàn thờ để tưởng nhớ ông bà cha mẹ. Trước Rằm tháng 7, gia chủ nên lau dọn bàn thờ thật sạch sẽ, thay nước, rửa chén bát đựng lễ vật và cắm hoa tươi. Khói bụi bám dày trên bàn thờ không chỉ gây mất mỹ quan mà theo quan niệm còn thể hiện sự thiếu chu toàn của con cháu. Một bàn thờ gọn gàng, sáng sủa vừa thể hiện lòng thành vừa mang đến cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà.

2. Cửa chính và lối vào

Cửa chính là nơi đón ánh sáng, gió trời và cũng là chỗ ra vào của khách khứa. Người xưa ví cửa chính như miệng của ngôi nhà, nếu sạch sẽ thì khí tốt dễ dàng tràn vào. Ngược lại, cửa bẩn, vương rác và mạng nhện sẽ tạo cảm giác u ám. Trước Rằm tháng 7, gia chủ nên quét dọn lối đi, lau cửa và thảm chùi chân, đồng thời sắp xếp giày dép gọn gàng. Chỉ một vài thay đổi nhỏ cũng khiến không gian tươi mới, chào đón vận may và tạo ấn tượng tốt cho khách ghé thăm.

3. Bếp và khu vực nấu ăn

Trong quan niệm dân gian, bếp là nơi giữ lửa cho gia đình. Bếp bẩn thì gia đình khó sung túc, tình cảm cũng dễ sứt mẻ. Vào dịp Rằm tháng 7, việc lau chùi bếp càng được chú trọng. Dầu mỡ bám lâu ngày trên bếp ga, máy hút mùi hay tường bếp không chỉ gây mùi khó chịu mà còn thu hút côn trùng. Việc dọn dẹp sạch sẽ khu vực này giúp gian bếp sáng sủa, việc nấu nướng trở nên dễ chịu hơn và bữa cơm đoàn tụ thêm trọn vẹn.

4. Phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng sau ngày dài. Nhiều người thường xuyên dọn phòng khách nhưng lại bỏ qua phòng ngủ vì nghĩ ít ai để ý. Tuy nhiên, theo phong thủy, phòng ngủ bừa bộn sẽ tích tụ năng lượng xấu, ảnh hưởng đến tinh thần và giấc ngủ. Trước Rằm tháng 7, nên giặt chăn ga, thay vỏ gối, quét sạch bụi ở gầm giường và sắp xếp tủ quần áo gọn gàng. Không gian phòng ngủ thơm tho, ngăn nắp không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tạo cảm giác bình yên cho cả gia đình.

5. Nhà vệ sinh và phòng tắm

Đây là khu vực ít được chú trọng nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày. Nhà vệ sinh bẩn dễ bốc mùi, gây cảm giác tù túng. Nhiều người còn tin rằng đây là nơi dễ sinh khí u ám nhất trong nhà. Vì vậy, cần cọ rửa sạch bồn cầu, lau gương, sàn và thay mới các vật dụng đã cũ. Một nhà vệ sinh sáng sủa, khô ráo không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn góp phần giữ luồng khí trong nhà được lưu thông.