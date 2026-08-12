Rầm rộ Threads: Ái nữ con tỷ phú bị "cằm sừng", chồng lộ clip đưa nhân tình sang tận trời Âu ôm hôn quấn quít

Tiểu thư có cha là tỷ phú, mẹ là ngọc nữ showbiz này đang âm thầm làm thủ tục ly hôn chồng.

Ngày 12/8, tờ On đưa tin cuộc hôn nhân của Lâm Điềm Nhi - con gái tỷ phú Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Kiến Nhạc và ngọc nữ hàng đầu Cbiz Tạ Linh Linh - đang gây chú ý lớn. Thiếu gia Hà Chính Đức - chồng của Lâm Điềm Nhi - vừa bị bắt gặp có hành động thân mật với một phụ nữ lạ trên đường phố Vancouver, Canada. Theo người qua đường, Hà Chính Đức liên tục ôm hôn người phụ nữ giữa chốn đông người. Cả hai quấn quít tình tứ đến mức người xung quanh khó lòng không chú ý.

Nhìn vào những hình ảnh và video đang được chia sẻ rần trên Threads, mức độ thân mật giữa Hà Chính Đức và người phụ nữ đã vượt qua ranh giới của một mối quan hệ bạn bè thông thường. Nếu chưa biết trước danh tính của Hà Chính Đức, nhiều người có thể sẽ nghĩ đó chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường. Sau khi đoạn clip tình tứ với gái lạ xuất hiện tràn lan trên MXH, Hà Chính Đức bị công chúng chỉ trích dữ dội. Netizen phê phán anh phản bội, không chung thủy trong hôn nhân khi mang nhân tình sang tận trời Âu hẹn hò.

Chồng của thiên kim Lâm Điềm Nhi bị bắt gặp ôm hôn 1 người phụ nữ giữa phố. Clip: Threads.

Con gái của tỷ phú Lâm Kiến Nhạc và minh tinh Tạ Linh Linh được cho là đã bị chồng phản bội. Ảnh: Trên.

Truyền thông xứ Hương Cảng đã liên hệ với Lâm Điềm Nhi để hỏi về tình trạng hôn nhân của cô và Hà Chính Đức, nhưng người đẹp chưa phản hồi. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận cho biết Hà Chính Đức đã "cắm sừng" Lâm Điềm Nhi. Cặp đôi đang âm thầm làm thủ tục hôn, phân chia tài sản cũng như quyền nuôi con. "Tiểu tam" chen chân tên Janelle, là nhân viên bán bảo hiểm. Hà Chính Đức và Janelle quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè vào cuối năm 2025. Kể từ khi có nhân tình bên ngoài, Hà Chính Đức bắt đầu xóa những bức ảnh chụp chung với Lâm Điềm Nhi trên mạng xã hội. Anh thậm chí còn đổi tên tài khoản và chuyển sang chế độ riêng tư.

Đến đầu năm 2026, Lâm Điềm Nhi phát hiện chồng ngoại tình. Sau khi bị phát giác hành vi vụng trộm, Hà Đức Chính chẳng nhưng không hối hận, còn đòi ly hôn với Lâm Điềm Nhi. Để giữ thể diện cho 2 gia tộc hào môn, Lâm Điềm Nhi không làm lớn chuyện, chấp nhận chấm dứt hôn nhân với Hà Đức Chính. Sau đó, cả hai cùng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 101 của bà Lâm Điềm Nhi. Hai người vẫn giữ thái độ khá hòa thuận trước công chúng, không để lộ dấu hiệu bất thường. Không lâu sau, ái nữ nhà tỷ phú hủy bỏ theo dõi tài khoản của chồng, xuất hiện một mình tại các sự kiện giải trí. 8 tháng qua, cô cũng không còn tương tác với Hà Chính Đức trên MXH. Nữ diễn viên Tạ Linh Linh - mẹ Lâm Điềm Nhi - cũng được phát hiện nhấn like bình luận nói rằng con gái cô sắp ly dị.

Theo các nguồn tin, Lâm Điềm Nhi bắt quả tang chồng ngoại tình vào đầu năm 2026. Cặp đôi hào môn này đang làm thủ tục ly hôn. Ảnh: Sina.

"Tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của Hà Chính Đức và Lâm Điềm Nhi là nhân viên bán bảo hiểm tên Janelle. Ảnh: Sina.

Hà Chính Đức và Lâm Điềm Nhi đều xuất thân từ những gia đình thượng lưu, được xem là môn đăng hộ đối tại Hong Kong (Trung Quốc). Lâm Điềm Nhi thừa nét đẹp của mẹ minh tinh Tạ Linh Linh, từng làm người mẫu và theo học tại Đại học Columbia (Mỹ). Lâm Điềm Nhi sở hữu hai bằng học sĩ chuyên ngành Chính trị. Cô từng vào top Những người có ảnh hưởng nhất châu Á. Chồng cô Hà Chính Đức đến từ một gia đình tài phiệt lâu đời. Anh có học vấn đáng ngưỡng mộ khi sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Stanford và bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Duke (Mỹ). Hiện, Hà Đức Chính là nhà sáng lập, người điều hành của công ty đầu tư kỹ thuật mạo hiểm S28 Capital tại Mỹ, đang quản lý khối tài sản trị giá 170 triệu USD (khoảng 4.400 tỷ đồng).

Năm 2014, cả hai tổ chức đám cưới thế kỷ với hơn 1.000 khách mời tại Pháp và Hong Kong (Trung Quốc), thu hút sự chú ý lớn. Sau khi kết hôn, Hà Chính Đức - Lâm Điềm Nhi có cuộc sống khá hòa thuận, lần lượt chào đón con trai và con gái chào đời.

Cuộc hôn nhân của Hà Chính Đức và Lâm Điềm Nhi khép lại sau 12 năm chung sống. Ảnh: On.

Nguồn: HK01, On